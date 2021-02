EN IMAGES - Clown, fleurs et musique à Epinal pour la réouverture des lieux culturels

Plus de 250 personnes ont manifesté ce dimanche à Épinal pour réclamer la réouverture des lieux culturels. Manifestation volontairement colorée et musicale,en signe de soutien des fleurs ont été déposées devant les établissements de cultures et les bars de la ville.