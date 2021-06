ÉPISODE 1 - Les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix, l'histoire de l'accident fondateur

SÉRIE - En 1821 naissait au pied du Mont-Blanc la Compagnie des guides de Chamonix. Deux siècles plus tard elle a grandi, évolué, traversé les époques, s'est adaptés aux changements. Une histoire tourmentée et passionnante que nous raconte cette semaine Gilles Chappaz avec "Le roman des guides."

La plus célèbre compagnie des guides de montagne du monde, la Compagnie des guides de Chamonix en Haute-Savoie, célèbre cette année ses 200 ans. Deux livres retracent ces deux siècles d'histoire, sous des angles très différents. Le premier intitulé "Compagnie des guides de Chamonix", a été élaboré par la Compagnie elle-même, le second, sorti dans la collection des grands livres rouges des Éditions Guérin, a pour titre "Le roman des guides". Il est signé du journaliste et réalisateur de film Gilles Chappaz, fils et frère de guides de la Compagnie de Chamonix. Toute cette semaine, Marie Ameline feuillette avec Gilles Chappaz "Le roman des guides" de Chamonix.

ÉPISODE 1 - La funeste expédition du Dr Hamel

Écoutez le 1er épisode : l'expédition funeste du Dr Hamel Copier

France Bleu Pays de Savoie - Nous sommes en 1820. Cela fait 35 ans que le guide Jacques Balmat et le Docteur Paccard ont atteint pour la première fois le sommet du mont Blanc (1786). Depuis il y a eu une dizaine d'autres d'ascensions réussies, jusqu'à ce 20 août 1820 et un accident qui va bouleverser toute une vallée et conduire à la naissance de la Compagnie des guides de Chamonix. Alors que s'est-il passé durant cette ascension ?

Gilles Chappaz - Depuis 60 à 80 ans, il y a des gens qui accompagnent des voyageurs en montagne. On n'appelle pas ça des clients, encore moins des alpinistes. Et on ne parle pas encore de guides.

Ce sont alors des chasseurs, des cristalliers, des paysans...

Oui des paysans. Qui décident un beau jour de faire le guide, en fait, pour gagner un peu d'argent. Et un jour il y a cette expédition qui est montée au Mont-Blanc en 1820 par un docteur, un docteur qui travaille avec le Tsar de Russie, le docteur Hamel. Cette expédition compte d'autres voyageurs et des guides de Chamonix. À l'époque, quand on allait au Mont Blanc, il nous fallait une dizaine ou une quinzaine de guides ou porteurs parce qu'il y avait du matériel, beaucoup de matériel. On partait avec des gros casse-croûte. C'étaient des poulets entiers, du pinard. C'était la vie, quoi. Durant cette expédition, au moment d'attaquer le dernier bout sur le Mont Blanc, une avalanche qui emporte trois guides.

Là, il faut préciser que les guides ne voulaient monter ce jour-là...

Oui, le matin avaient estimé que les conditions n'étaient pas parfaites. Et là, il y a une petite altercation, comme il en arrive parfois entre les guides et les clients, ou un désaccord. Le client, lui, il a payé, il veut aller au sommet. Il ne connaît pas la montagne. Il ne sait pas lire la météo, la neige. Les guides de Chamonix eux sentent que les conditions ne sont idéales. Il a neigé. On n'est pas très sûr du temps. À l'époque, il n'y avait évidemment pas de prévisions météo et donc les guides ne voudraient ne pas poursuivre l'expédition au matin. Et là, les versions diffèrent.

Espèce de lâches!

Le Dr Hamel aurait alors traité les guides de lâches. Et là, les guides l'entendent. "Nous, des lâches! Alors on va y aller". Et arriva ce qui devait arriver. L'avalanche. Trois guides meurent. Et c'est le premier accident de guides. Il y a bien eu quelques accidents de montagne avant, mais c'est le premier accident de guides. Evidemment, la stupeur est complète à Chamonix. Les trois victimes sont des guides de grandes familles chamoniardes puisque à l'époque, toutes ont un guide dans la famille ou un accompagnateur.

Les Balmat, Ravanel, Tairraz, Couttet...

D'ailleurs il y avait parmi eux Auguste Terraz. Ces trois morts ce sont des jeunes de la vallée et là, la communauté prend conscience que c'est un métier particulier et qu'il faut peut-être l'organiser et notamment pour venir en aide, en cas de pépin, aux familles touchées par des accidents.

Et poser quelques règles sur la relation guide-client. Qui décide ? Qui décide ? Est ce celui qui paie ? Ou est-ce celui qui sait ? Et là, il n'y a pas de règlement. Rien.

En 1820 c'est même plutôt une espèce d'anarchie de fonctionnement à Chamonix, parce que quiconque peut prétendre être guide. Il y a bien déjà des guides reconnus. Mais il y a aussi des gens qui font les guides en allant chercher le client à l'entrée de Chamonix. Donc, il n'y a pas de règle. En fait, c'est cet accident qui va faire prendre conscience à la communauté qu'il faut organiser ce métier. Et tout cela commencera à prendre forme un an plus tard, en 1821 sous l'impulsion du conseil communal de Chamonix.