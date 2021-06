EPISODE 3 - les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix, l'arrivée houleuse du train du Montenvers

La plus célèbre compagnie des guides de montagne du monde, la Compagnie des guides de Chamonix en Haute-Savoie, célèbre cette année ses 200 ans. Deux livres retracent ces deux siècles d'histoire, sous des angles très différents. Le premier intitulé "Compagnie des guides de Chamonix", a été élaboré par la Compagnie elle-même, le second, sorti dans la collection des grands livres rouges des Éditions Guérin, a pour titre "Le roman des guides". Il est signé du journaliste et réalisateur de film Gilles Chappaz, fils et frère de guides de la Compagnie de Chamonix. Toute cette semaine, Marie Ameline feuillette avec Gilles Chappaz "Le roman des guides" de Chamonix.

Découvrez les cinq épisodes de notre série:

Episode 1 : l'histoire de l'accident fondateur

Episode 2 : le tour de rôle et la caisse de secours

Episode 3 : en voiture les montagnards

France Bleu Pays de Savoie- En 1910, vous écrivez "les mulets regardent passer les trains"

Gilles Chappaz- le train du Montenvers vient prendre le travail des guides. Il y avait énormément de guides muletiers qui avaient, soit leur propre mule, soit qui louaient une mule pour pouvoir monter les voyageurs, notamment à la mer de glace.

Ce train forcément les guides n'en voulaient pas?

Non, ils voulaient continuer à faire ce travail là. Et pendant une vingtaine d'années, à partir du moment où le projet a été évoqué de faire un train qui montait à la mer de glace, le train du Montenvers, le train rouge qui existe toujours, les familles se sont battues pour que le train ne se fasse pas. Il y avait des pétitions, c'était une ambiance terrible dans la vallée. Il y avait les pour et les contre. Les pour c'était évidemment les hôteliers ou les gens qui commençaient à vivre du tourisme. Et les contres, c'étaient les guides muletiers qui constituaient la majorité des guides à la compagnie des guides de Chamonix.

Et puis, les années ont passé. Les guides se sont rendus compte quand même que finalement, ce n'était pas inintéressant d'avoir ce moyen de locomotion qui permettait de gagner un petit peu de temps sur les courses futures.

Les guides ont une qualité qui est une qualité ancestrale, c'est l'adaptation. C'est à dire qu'ils doivent s'adapter au quotidien, au terrain, aux conditions du jour, et ils doivent s'adapter également aux modifications économiques ou aux changements de société. Parfois, ils les anticipent, mais le plus souvent, ils s'adaptent aux changements et ils essaient de trouver des solutions de fonctionnement.

Et là, ça a été l'arrivée massive de visiteurs dans la vallée et on voit ces chapelets de voyageurs à la queue leu leu sur le glacier. Et là, c'est un essor phénoménal.

Là, le travail a changé. Les guides attendaient le client au sommet du train. Ils allaient les promener sur la mer de glace. C'était une autre manière de faire le métier.