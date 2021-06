ÉPISODE 4 - Les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix, deux figures légendaires

La Compagnie des guides de Chamonix a 200 ans. Suite de notre série consacrée à cet événement au travers du livre de Gilles Chappaz , "Le Roman des guides" qui vient de paraître aux Éditions Guérin.

France Bleu Pays de Savoie- Années 1930 Je voudrais qu'on parle de deux personnages entrés dans la légende de la Compagnie et de la montagne. Et d'abord l'Etranger.

Gilles Chappaz- Le Grand Sifflet comme l'ont appelé ses camarades eu égard à sa dégaine de grand échalas. Roger Frison-Roche, qui est pour l'éternité le premier étranger à la vallée de Chamonix à être entré à la Compagnie des guides de Chamonix. Roger Frison-Roche venait du Beaufortain, mais il a aussi grandi à Paris. C'est vraiment le plus étranger qui est arrivé et qui est considéré comme le premier étranger à avoir intégré la compagnie des guides de Chamonix.

Et quel étranger!

Il a changé beaucoup de choses. Il a d'abord écrit un livre culte sur le métier de guide, "Premier de cordée" qui a fait le tour du monde.

Mais pas que ça. Parce que l'Ecole d'escalade des Gaillands, la fête des guides, c'est lui. Il était visionnaire quand même pour l'avenir de ce métier.

Oui c'était un visionnaire. Il a inventé, pas tout seul, mais oui la fête des guides. Il voulait faire aussi l'école d'escalade avec des leçons pour les jeunes. Il avait la volonté d'être pédagogue alors que le guide n'est pas à proprement parler un pédagogue. Et Frison-Roche, lui, voulait faire ça. D'ailleurs, ça lui a valu quelques inimitiés au sein de au sein de la compagnie.

Parlons maintenant d'un enfant de la vallée, le guide des guides, Armand Charlet parce que lui aussi a fait évoluer la Compagnie, à bousculer un peu tout ce conformisme.

C'est lui qui a véritablement organisé la profession de guide à Chamonix, mais beaucoup plus, puisqu'il a été l'un des instigateurs de la création du syndicat des guides et du diplôme de guide tel qu'il se pratique officiellement depuis 1848 et la loi qui régit ce métier là. Et Armand Charlet, qui était un alpiniste de haut niveau qui a fait une centaine de fois La Verte, c'était son jardin. Armand qui a fait beaucoup de premières et qui, vraiment, vivait le métier au quotidien, a essayé d'organiser avec beaucoup d'ambition ce que serait le métier. Et il est devenu plus tard maître-formateur à l'Ecole nationale de ski alpinisme, qui a été créé en 1948. Un sacré destin.