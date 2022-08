Épisodes 26 à 30 - François Pompon, du petit au grand Ours Blanc

La Première Guerre Mondiale est finie. La vie reprend doucement pour François Pompon et ses animaux. Désormais, il ne s'intéresse plus qu'aux petites bêtes. Il continue de sculpter seul dans son atelier jusqu'à sa rencontre avec de jeunes soldats épris d'art et d'espoir.