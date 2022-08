Episodes 31 à 35 - François Pompon, de Saulieu à Tokyo

Depuis 1923, un Condor veille sur la tombe de Berthe Pompon. Mais pourquoi cet animal ?

Le Condor diffuse l’ombre et la lumière tout à la fois, synonymes de vie, dans l’au-delà et la résurrection. Il représente le passage du temporel au spirituel.

En 1924, le bestiaire de Pompon est le sujet d’une exposition d’un an à Tokyo et Osaka. Le style de Pompon fait écho à l’art calligraphique pratiqué depuis des millénaires en Extrême Orient.

Les jeunes praticiens de Pompon réalisent pour leur maître les moulages, les mises au point et taillent la pierre. Mais Pompon fignole et valide chaque œuvre lui-même.

Je fais l’animal avec presque tous ses falbalas. Autrement, je me perds. Et puis, petit à petit, j’élimine de façon à ne plus conserver que ce qui est indispensable.