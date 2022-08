Episodes 36 à 40 - François Pompon, de sa mort à son éternel succès ?

Adieu

J’ai passé ces deux jours avec lui. Il est parti sans souffrance car il était dans le coma.

Son ami René Demeurisse veille sur François Pompon jusqu'à la fin. Le père de l'ours blanc quitte notre monde à l'âge de 78 ans, au sommet de sa gloire.

Salut l'artiste Copier

Partout dans le monde

Pompon a traversé les frontières. Son message profondément écologique avant l’heure et intensément humain, semble plus actuel que jamais.

Avec nous pour toujours Copier

Où admirer des animaux de Pompon de nos jours en Côte-d'Or ? Dijon et Saulieu veillent sur une grande partie de ses 500 petites bêtes.

Le Louvre ?

Rêve inachevé Copier

Malheureusement pour notre Pompon, ses œuvres ne sont jamais rentrées dans la collection prestigieuse du Louvre. La faute à une suite d'imbroglios administratifs.

Le coup de grâce est donné, sans le savoir, par André Malraux, ministre de la culture dans les années 60.

Animaux copiés

Un héritage galvaudé Copier

Aucune reproduction de son œuvre n’a été autorisée par François. Et pourtant, après sa mort, elles se multiplient et dévaluent ainsi l’humble moustachu.

Imaginez qu’il existe des "Joconde" originales par dizaines. C’est impensable. Pourtant c’est exactement ce qu’il se passe pour Pompon.

Merci Liliane

Devoir de mémoire Copier

Il existe aujourd’hui une association “Les amis de l’ours” à Cuy-Saint-Fiacre, son village refuge. La maison qu’il a habité avec Berthe est toujours debout et une rue porte son nom. “L’association François Pompon” à Saulieu, conserve des trésors d’archives et de recherches sur cet homme discret et mystérieux.

Ironie du sort, François Pompon repose dans le cimetière de Saulieu sous sa seule œuvre jamais reproduite, le “Condor”.

Pour aller plus loin