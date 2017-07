Les épouvantails s'installent dans les jardins de Mailly-la-Ville

Mailly-la-Ville a lancé un concours de l'épouvantail le plus heureux. C'est gratuit, il suffit de les fabriquer à partir de bric et de broc, de l'installer devant chez soi et de le prendre en photo. Les portraits des épouvantails et de leurs créateurs seront affichés le 4 août sur le marché.

Un épouvantail fabriqué à partir de pots de fleurs, un jardinier un peu porté sur la bouteille, un paysan avec des poussins sur les bras... Quand on fabrique un épouvantail, l'imagination n'a pas de limites. La bibliothèque municipale a lancé un concours de l' "épouvantail le plus heureux". Il faut en confectionner un, le mettre bien en vu dans votre jardin, puis le prendre en photo avec et sans vous. Les photos seront affichées le 4 août au marché de Mailly-la-ville, puis un vote les départagera. Toutes les infos sur ce site. A vos épouvantails !

Ci-après un petit aperçu des épouvantails déjà bien installés dans les jardins...

Nelly et Albert © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Adeline et Oscar © Radio France - Louis-Valentin Lopez