Épouvantails, bandas, métallurgie, fête agricole : la sélection des sorties du week end en Dordogne

Des rendez-vous incontournables attendus ce samedi 27 et dimanche 28 en Dordogne

Dordogne, France

Que faire ce week-end ? Le week-end s'annonce riche en festivités en Dordogne même si le temps s'annonce capricieux.

Pendant que Mimos, le festival du mime à Périgueux, se termine ce samedi 27 juillet avec 25 spectacles "in" et "off", le festival des jeux du théâtre de Sarlat quant à lui, se poursuit tout l'été, un autre festival incontournable en Dordogne va attirer un grand nombre de périgourdins

Ce samedi, à partir de 9 heures, se déroule le 21ème festival des épouvantails à Meyral entre Saint-Cyprien et les Eyzies. Un festival qui vous met également en scène car vous avez la possibilité de participer aux nombreux spectacles si vous venez avec votre personnage. L’événement se termine avec un feu d'artifice à 23 heures. Entrée gratuite.

Le festival des épouvantails en 2018 - www.epoufest.com

À Saint-Astier, la fête continue ce samedi lors de la 22ème édition de la Nuit des Bandas. Au programme, des animations de rue vont rythmer votre soirée ainsi que des Bandas venues de toute la région dès 18 heures. Saint-Astier coupe le son à 1 heure 30 du matin et remet le son dès votre réveil à partir de 10 heures. Entrée gratuite et tenue "bleu et blanc" souhaitée

Affiche de l'évènement - Facebook Nuit des Bandas

Dans le Périgord vert, on met à l'honneur les forges et la métallurgie à Etouars près de Nontron avec la 7ème édition de la Fête Forges et métallurgie qui débute ce samedi dès 14h30. Les fourneaux seront allumés tout le week-end pour vous plonger dans deux siècles de métallurgie en Dordogne. Horaires : samedi de 14 heures 30 à minuit et dimanche de 10 heures à 18 heures. Entrée payante : 3 euros.

Affiche de la Fête Forges et Métallurgie

Mais la Dordogne, c'est aussi une terre d'agriculture. Rendez-vous dimanche 28 juillet, cette fois-ci, dans le Périgourd pourpre avec Terre en Fête organisée par les Jeunes Agriculteurs. Découvrez le monde de l'agriculture de 9 heures 30 à 18 heures 30 à Beleymas et Montagnac près de Villamblard. Des animaux de la ferme, des chiens de troupeaux et la finale départementale du concours de labour pour égayer votre dimanche. Entrée gratuite.