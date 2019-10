Equidays : une statue géante dévoilée pour le le coup d'envoi de l'événement

Caen, France

Sept mètres de longueur, quatre de hauteur et deux de large. Une imposante tête de cheval trône dans la cour du château de Caen, à la posture fière et sportive. Elle est exposée au public des Equidays jusqu'au dimanche 27 octobre. Un monstre de 960 kg d'aluminium et de bois, réalisé par l'agence M2 Event, basée à Caen, en partenariat avec le département.

Un cheval... illuminé !

À la nuit tombée, surprise : la tête de cheval s'illumine, et c'est sûrement à ce moment-là qu'il faut la voir absolument ! À partir du 28 octobre, la statue quittera le château et deviendra l'emblême de Normandie Equine Vallée, campus international du cheval, en prenant place sur le site de Saint-Contest.

Le cheval s'illumine à la nuit tombée - M2Event

Avant cela, les habitants sont invités à lui trouver un nom ! Baptisez le cheval via les réseaux sociaux du département du Calvados avec le hashtag #ÉquidaysCalvados, jusqu'à dimanche !

Le village des Equidays se déplacera le 24 octobre à Lisieux, le 25 octobre à Falaise, le 26 octobre à Vire et le 27 octobre à Bayeux, les après-midis de 14h à 17h30. L’entrée est gratuite. D'autres événements sont organisés dans le cadre des Equidays.