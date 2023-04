Equinoxe célèbre le retour du printemps avec le festival Après le dégel

"Any attemp" et "L'Estetica dell'orso" sont deux des spectacles programmés pendant cette deuxième édition du festival Après le dégel à Châteauroux.

Le cirque, la danse, le théâtre de rue vont envahir la scène nationale Equinoxe à Châteauroux à partir du samedi 1er avril. Jusqu'au 16 avril, 26 spectacles, dont 18 gratuits, sont proposés sur la scène de la Grande salle, mais aussi sur le parvis ou encore au marché.

D'une performance d'art contemporain pointue à un spectacle avec des blagues potaches, les programmateurs du festival espèrent attirer un public varié. "Nous voulons montrer que 90 % des ce qu'on propose est accessible à tous, affirme le directeur d'Equinoxe, Jérôme Montchal. On n'est pas obligé de venir dans ce grand temple qu'est Equinoxe, on peut aller dehors, on n'est pas obligé de payer. L'idée, c'est de dire que l'art, il est possible pour tout le monde"

Les spectacles à retenir

L'un des premiers rendez-vous du festival est un spectacle de danse contemporaine. Le Belge Jans Martens présentera le mardi 4 avril Any attemp will end in crushed bodies and shattered bones, un spectacle sde "danse intergénérationnel" avec 17 danseurs de tous âges. L'œuvre parle de manifestations, sujet dans l'air du temps. Il a été salué par le public à Avignon.

Le jeudi 6 avril, place à un spectacle de cirque contemporain, d'auteur, L'Estetica Dell'Orso. Trois artistes venus de Suisse et d'Italie multiplieront les acrobaties, les jonglages, avec un point commun : un cornet de glace qui fond comme notre banquise.

L'événement de ce festival reste la venue de Phia Ménard, artiste contemporaine reconnue pour ses performances. Le 13 avril, sur la scène d'Equinoxe, elle montera Maison mère. Durant cette performance, l'artiste bâtira une maison à partir de cartons, avant qu'elle ne se transforme et qu'elle soit détruite par une tempête.

Des événements sur le parvis d'Equinoxe

En parallèle, des représentations auront lieu sur le parvis d'Equinoxe, comme un spectacle autour de Zorro les samedi 8 et dimanche 9 avril. Les mêmes jours, la compagnie Micmac proposera de réintégrer des canards en plastique dans leur milieu naturel.

L'an dernier, le festival avait réuni environ 3000 spectateurs malgré un très mauvais temps. Les organisateurs espèrent qu'il sera meilleur cette année.

Le programme complet, jour par jour, du festival est à retrouver ici.