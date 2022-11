Equiseine : 22ème édition du concours international de saut d'obstacles à Rouen

Un Master version cheval

Cette année la compétition de saut d'obstacle accueille des épreuves de une, deux et quatre étoiles. Quatre étoiles c'est le niveau d'un Master de tennis mais version cheval. Il y aura aussi une épreuve de cross intérieur et une épreuve masquée où les cavaliers doivent être reconnus par le public.

C'est l**'une des plus grosse compétitions de France,** la plus grande compétition en intérieur de Normandie avec celle de Saint Lo.

C'est une énorme organisation : 1300 tonnes de sables, 400 boxs sont montés pour accueillir les 370 chevaux.

Plus de 200 cavaliers de partout dans le monde seront présents et les organisateurs attendent près de 20 000 visiteurs sur le week-end. Parmi les têtes d'affiches, on retrouve la championne olympique normande Pénélope Leprevost et sa fille Eden Leprevost Blin-Lebreton, mais aussi Philippe Rozier ou la famille Whitaker.

Le bien être animal au cœur de l'organisation

Comme dans toutes les compétitions de ce rang, les chevaux arrivent et passent un contrôle vétérinaire pour vérifier qu'ils ne sont pas blessés voire boiteux. Mais il y a aussi un contrôle d'identité et vaccinal. Très important, notamment après les ravages de l'épidémie de rhino en 2020, équivalent du covid version équin. La vétérinaire officielle Anais Grebert : "la température des chevaux est très surveillée, trois jours avant l'arrivée mais aussi deux fois par jour pendant la compétition".

Pour le chef de piste, Gregory Bodo, le bien-être animal est au cœur de ses préoccupations lorsqu'il dessine les parcours des épreuves. C'est lui qui organise chaque obstacle et chaque difficulté "Il s'agit de p_roposer du bon sport,_ pour les athlètes et le public, mais de proposer des défis pour le cavalier et non pas pour les chevaux. Il ne faut surtout pas avoir des chevaux à la peine, en difficulté ou en souffrance sur un parcours."

Une façon aussi de prouver aux détracteurs ou aux sceptiques que "l'obstacle est un amusement pour les chevaux et non pas un combat ou une contrainte. Alors que pour les cavaliers c'est vraiment un sport car il faut être un athlète pour pouvoir piloter les chevaux de la qualité auquel on a à faire."

Il propose ce week-end des épreuves de différentes hauteurs, les plus hautes à 1m45 pour la catégorie deux étoiles et 1m60 pour la quatre étoiles.

Les cavalières normandes Leprevost qualifiées pour la finale

Lors de l'épreuve qualificative de vendredi matin, le chrono est à l'honneur. Quelques cavaliers seulement feront des sans-fautes, parmi eux la jeune Eden Leprevost Blin-lebreton, qui sort sans faute à la deuxième place avec Impérial Tou Tou : "Je suis vraiment contente, car avec ce cheval, si je monte bien, lui il finit classé ! Ce cheval est vraiment très rapide".

Elle sera donc présente à la finale deux étoiles de dimanche, comme sa mère Pénélope Leprevost, qui s'est qualifiée jeudi pour la finale 4 étoiles.