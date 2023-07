Equitation : les championnats de France Amateurs reviennent au Pôle Européen

La deuxième édition des Championnats de France Amateurs a lieu au Pole Européen du Cheval, du mardi 8 juillet, jusqu'au lundi 17. Dix jours de compétitions pour des cavaliers venus de tous les coins de France, pour s'affronter dans cinq disciplines équestres : saut d'obstacles, concours complet, hunter, voltige, ou dressage.

Ce concours a été créé l'an dernier, avant il n'existait pas de championnat de France Amateurs, un niveau intermédiaire entre le club et le professionnel. C'est-à-dire ouvert à tous mais exigeant niveau sportif.

Une ambiance "championnats"

On croise peu d'enfants dans les écuries, la plupart des cavaliers sont adultes. Pourtant, presque tous ont leur maman ou leur papa, venus assister à la compétition, comme Jeanne, dont la fille participe aux championnats de Dressage : "Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. C'est très sympa, et puis on leur sert de groom... On se lève à 5h et on se couche à minuit, mais j'adore". Même constat pour Christina, qui finit de tresser les cheveux de sa fille : "c'est un moment où on débranche tous les ordinateurs, le téléphone du bureau..."

Une aide précieuse pour sa fille Marjorie, qui a travaillé dur pour en arriver là : "je vais tous les jours aux écuries, 7 jours sur 7, parfois même deux fois par jours. Le monter, le travailler, le sortir, et faire les soins". Alors que la jeune fille termine des études en ostéopathie.

Un investissement partagé par cette Mayennaise venue de Laval, Anne-Charlotte. A 44 ans, son mari et son fils l'accompagnent : "j'ai un métier très prenant, mais dès que je peux, je vais monter entre midi et deux la semaine, pour pouvoir profiter de ma famille le soir". Toute sa vie s'organise autour des chevaux : "c'est ma raison de vivre, mon équilibre, j'ai un métier pour pouvoir me payer cette passion."

La plus grosse compétition de l'année au Mans

Pour le Pôle Européen du Cheval, ou Boulerie Jump, c'est aussi la plus grosse compétition de l'année. Une organisation énorme pour cet établissement pourtant habitué aux gros rendez-vous sportifs, Claire Mozat est directrice des évènements : "c'est une grande fierté d'accueillir cet événement qui est unique en France et même au-delà de la France. C'est très valorisant d'accueillir plusieurs disciplines en même temps, parce que ça permet des échanges entre les disciplines, d'avoir une ambiance différente. C'est très important pour nous. Ça rassemble beaucoup de monde. C'est le plus gros événement de l'année en termes de nombre de concurrents. C'est très conséquent car on accueille à la fois des participants, mais aussi souvent, comme c'est un championnat de France, la famille, les amis et des visiteurs, bien sûr." Un évènement qui va rassembler 2500 couples de cavaliers et chevaux, ce qui va représenter près de 10 000 personnes sur le site à la fin de la semaine.