Eric Bellet fait le bilan du festival Darc

Châteauroux, France

Patrick Fiori, Charlie Winston ou encore LEJ : plusieurs têtes d'affiches bien connues sur France Bleu Berry ont une nouvelle fois animé la place Voltaire à Châteauroux cette année à l'occasion du festival Darc. Une édition réussie assure l'organisateur Eric Bellet. "Le Trottoir d'en Face a été un fabuleux démarrage. Beaucoup de festivaliers ont aussi découvert des artistes comme Gabriel Saglio et les vieilles pies... Patrick Fiori a été très généreux, et il y a eu les deux spectacles de fin." Côté fréquentation ? "65.000 personnes ont répondu présent, entre la place Voltaire et Darc au Pays. à Sainte-Sévère par exemple on a eu 600 personnes."

Le stage de danse, coeur du festival Darc

Et puis il y a eu le volet "danse" avec le traditionnel stage à Belle-Isle à Châteauroux. "Nous avons encore eu plus de 650 stagiaires, les professeurs sont repartis heureux. Ils nous disent que cela n'existe nulle part ailleurs en Europe, voire dans le monde." Quant à la prochaine édition, on devrait connaitre les dates cette fin de semaine. Quid des futures têtes d'affiche ? Eric Bellet y travaille en ce moment, ainsi qu'au budget, le nerf de la guerre. "La demande de subvention doit être déposée le 2 septembre sur les bureaux de la ville de Châteauroux."