Éric Cantona va venir tourner en Dordogne et en Charente

Eric Cantona va venir tourner en Dordogne et en Charente. L'acteur est attendu en Périgord entre le 16 janvier et le 10 février pour tourner des épisodes pilotes pour la prochaine série d'M6. On ignore pour le moment le synopsis de cette série, on connait son nom "les Citoyens Anonymes".

L'ancien footballeur star de Manchester est également acteur depuis 1995 et son rôle remarqué dans "le Bonheur est dans le Pré". Il a joué récemment au cinéma dans Ulysse et Mona mais aussi dans Dérapages, une série diffusée sur Arte.