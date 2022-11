Eric-Emmanuel Schmitt invité d'honneur de Lecture en fête à Roquebrune-Cap-Martin

Pour l'édition 2022 du festival de Lecture en fête à Roquebrune-Cap-Martin ce samedi 3 et dimanche 4 décembre, l'invité d'honneur est l'académicien Goncourt Eric-Emmanuel Schmitt. C'est l'un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, il est traduit en 48 langues et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces.

80 auteurs présents

Au total, 80 auteurs seront présents le weekend prochain (3 et 4 décembre) à Roquebrune-Cap-Martin pour ce festival Lecture en fête. Au programme expositions, débats et dédicaces. Parmi les auteurs présents : Bernard Werber, Sylvain Tesson, Irène Frain, Alexandre Jardin, Pascal Picq ou encore Yann Queffélec etc..