Eric Fottorino sera le président de la Foire du Livre de Brive 2019

Par Jérôme Edant, France Bleu Limousin

Le journaliste et essayiste Eric Fottorino présidera la Foire du Livre de Brive 2019, qui se tiendra les 8, 9 et 10 novembre. Après avoir fait l'essentiel de sa carrière au Monde, il a fondé le magazine Le 1. Il est également l'auteur de nombreux essais et romans, récompensés par plusieurs prix.