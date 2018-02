Le parc de l'Auxois fête ses 30 ans cette année. Pour l'occasion, son directeur Eric Mutter est l'invité des "petits déjeuners" de France Bleu Bourgogne. Son parcours, ses projets pour le parc et son point de vue sur l'actualité : rendez-vous ce lundi matin entre 7h et 9h.

Arnay-Sous-Vitteaux, France

Il y a trente ans, les premiers animaux sauvages arrivaient dans le parc de l'Auxois, dans l'ouest de la Côte d'Or. Aujourd'hui, il s'étend sur 40 hectares et présente plus de 500 animaux, et 90 espèces différentes. L'an dernier, plus de 100 000 visiteurs ont poussé la porte du parc bourguignon. Une fierté pour son directeur Eric Mutter.

Une histoire de famille

En 1949, son père Jacques monte une exploitation de volailles à Arnay-sous-Vitteaux, à l’emplacement actuel du parc. En 1988, les ours, les loups et les singes font leur apparition. Et le fils Eric reprend les rennes deux ans plus tard. Malgré un passage à vide au début des années 2000, les finances du parc se portent très bien aujourd'hui. Son chiffre d'affaires a même doublé sur les trois dernières années.

Désormais, le parc animalier de l'Auxois est une référence dans la région. Il ne souffre pas vraiment de la concurrence et se développe chaque année avec de nouvelles espèces venues du monde entier. Bientôt, ce sera le petit-fils qui reprendre le flambeau. Une histoire de famille décidément. Ce lundi, Eric Mutter reviendra sur son parcours, intimement lié à celui du parc. Il nous annoncera aussi l'arrivée d'une toute nouvelle espèce pour l'année prochaine.

La passion des animaux

Du haut de ses 63 ans, Eric Mutter ne compte toujours pas ses heures au travail. Sa passion, c'est son parc. Mais quand il réussit enfin à dégager quelques minutes de temps libre, le Bourguignon ouvre un livre, regarde le rugby ou enfile ses skis pour descendre les pentes alpines. Il suit également de près l'actualité. Cela tombe bien : il nous donnera son avis sur les dernières infos régionale mais aussi les récentes polémiques autour des spectacles d'animaux (cirques et parcs aquatiques). Est-il inquiet pour l'avenir de son parc animalier ? Que fait-il pour assurer le bien-être de ses animaux ? Il nous répondra ce lundi matin entre 7h et 9h sur France Bleu Bourgogne.