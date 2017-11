Erik Orsenna, ambassadeur de la lecture dans le Grand Nancy

L'écrivain et académicien Erik Orsenna est venu inaugurer ce mercredi la médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle, à Laxou. L'occasion pour lui de promouvoir l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques. Une mission confiée par le ministère de la Culture.

C'est en tant qu'"Ambassadeur de la lecture publique" que l'écrivain Erik Orsenna est venu inaugurer mercredi 22 novembre la médiathèque départementale, à Laxou, dans le Grand Nancy. Cet équipement du Conseil départemental - entièrement réhabilité dans l'esprit de ses concepteurs en 1975 Claude Prouvé et Jean-Luc André - met à la disposition de 150 bibliothèques de Meurthe-et-Moselle 335.000 livres, CD, DVD et livres-audio.

Tour de France des bibliothèques

Erik Orsenna fait actuellement un tour de France des bibliothèques pour tenter de convaincre élus et professionnels de la lecture publique d'ouvrir plus largement ces lieux de connaissance. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, lui a confié cette mission l'été dernier. "C'est la lecture qui nous constitue, en tant que personne, en tant que citoyen, qui nous permet de réfléchir, d'imaginer. Qui nous offre à la fois du refuge et de l'aventure, du repli et de l'ouverture", confie l'académicien fidèle du Livre sur la Place à Nancy.

Nous avons autant besoin de livres que de pain" - Erik Orsenna

Celui qui se définit comme "un enfant de la lecture" poursuit son plaidoyer : "Il y a des gens qui n'ont pas d'accès à la lecture, à ce moyen formidable d'être eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir le dimanche. Certaines personnes préfèrent tôt le matin ou tard dans la nuit. Rien ne m'est plus insupportable que lorsqu'on dit : "Le livre, ce n'est pas pour moi. Ou le théâtre, ce n'est pas pour moi. Ou le musée, ce n'est pas pour moi". Ça doit être pour tout le monde, donc il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir !"

Selon le ministère de la Culture, les 16.500 bibliothèques, médiathèques et points de lecture du territoire sont ouverts en moyenne 14 heures par semaine. A Nancy, la médiathèque de la Manufacture accueille le public 39 heures par semaine, dimanche inclus. La bibliothèque Stanislas, elle, est ouverte 49 heures. Les villes françaises de plus de 100.000 habitants offrent une amplitude de 42 heures hebdomadaires. Loin des 60 heures de la bibliothèque de Stuttgart ou des 80 heures de celle d'Amsterdam !