Ernée : 1000 personnes dans le public des championnats de France de motocross les 5 et 6 juin

Sur la grande pelouse face à la piste du moto-club d'Ernée ce samedi 5 juin, les spectateurs sont masqués et espacés par petits groupes. Mais les envolées spectaculaires des pilotes de motocross et le beau soleil leur font un peu oublier la pandémie.

En ce weekend des 5 et 6 juin, deux journées d'épreuves du championnat de France de motocross ont bien pu avoir lieu à Ernée malgré le Covid-19, avec pas moins 300 pilotes concourant dans les catégories Espoir, Junior, MX2 et MX1. Meilleure nouvelle encore : les courses ont lieu sous les yeux de 1000 spectateurs par jour. Le masque est bien sûr de mise, et les amateurs de motocross sont invités à respecter la distanciation sociale entre eux. Mais la compétition a tout de même un petit air de monde d'après.

Le public installé sur la grande pelouse face à la piste du moto-club d'Ernée. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des passionnés et des curieux

Léa est venue avec son petit ami Enzo, qui pratique le motocross en amateur. Tous les deux sont passionnés par la discipline et pour eux, revenir ici après de longs mois est un vrai plaisir. "On retrouve les courses, l'ambiance dans le padock, tous les copains, ...", raconte Enzo, "Avant la pandémie on allait voir des courses de motocross presque tous les weekends." Un plaisir d'autant plus grand que l'affiche du dimanche est belle. "Il y aura de grands pilotes comme Jeffrey Herlings, ça va être un beau spectacle !", s'enthousiasme Léa.

Enzo, pilote de motocross amateur et sa petite amie Léa, elle aussi passionnée par la discipline. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour Marine, Marine et Flora au contraire, c'est une première. Les trois copines ont profité de places offertes par leur travail pour découvrir la piste d'Ernée et la discipline. "C'est nouveau pour nous, on s'est dit qu'on allait voir ce que ça donnait", explique Marine. Et Flora ajoute, tout sourire derrière son masque : "Ça fait du bien de retrouver de voir un peu du monde, de retrouver des moments conviviaux ... En plus il fait beau, c'est très sympa !"

Marine, Flora et Marine ont profité de places offertes par leur travail pour découvrir la discipline. © Radio France - Mathilde Bouquerel

La joie des pilotes

Mais il y a aussi la joie des pilotes de tous âges comme Adrien Petit, 15 ans, venu avec ses parents, sa sœur et son mécanicien. "Ça fait du bien rien que d'entendre le bruit des motos, de venir découvrir la piste la veille, de voir du monde", confie-t-il, "Ma dernière course date d'il y a huit mois, depuis je me suis entraîné mais ça n'a rien à voir. Il y a le public, l'adrénaline ..."

Le jeune pilote Adrien Petit, 15 ans, est venu en famille. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un live est aussi mis à disposition de ceux qui ne peuvent pas accéder aux courses du dimanche, sur la page Facebook du moto-club d'Ernée. Les prochaines dates du championnat de France de motocross sont les 17 et 18 juillet à Rauville-la-place en Normandie.