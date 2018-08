Eros in Love : deuxième édition du festival d'arts érotiques à Bèze

Par Sophie Allemand, France Bleu Bourgogne

Le festival Eros in Love s'est déroulé pour la deuxième année consécutive à Bèze ces 25 et 26 août. Au programme : photographies intimes, sculptures, lectures, repas et initiation au Shibari.