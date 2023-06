"Erreur de casting", mis en scène par Noëlle Perna, présenté à Nice avant Avignon

Un metteur en scène prétentieux, une productrice amoureuse, un directeur de théâtre exigeant, des comédiens dépassés… Tous les ingrédients sont réunis pour une pièce qui tourne au cauchemar. C’est le pitch d’Erreur de casting, une comédie écrite et interprétée par Cédric Tartaglino, avec la complicité de Noëlle Perna à la mise en scène.

Erreur de casting raconte les péripéties d’un metteur en scène qui tente de monter sa propre pièce avec l’aide de sa nouvelle compagne, une productrice fortunée qui accepte de le financer par amour. Mais le projet se heurte aux exigences du directeur du Théâtre national populaire (TNP), qui impose des modifications drastiques au texte et au casting.

Erreur de casting nous plonge dans les coulisses du théâtre et nous fait découvrir les dessous pas toujours reluisants du monde du spectacle. On rit beaucoup devant les répliques cinglantes, les jeux de mots savoureux et les personnages hauts en couleur. On s’attache aussi à ces êtres humains qui cherchent à réaliser leurs rêves, quitte à se tromper parfois.

Erreur de casting est une pièce qui fait du bien au moral et qui rend hommage à l’art théâtral. A ne pas manquer si vous aimez la comédie et le second degré.

Plus d'infos et pour réserver