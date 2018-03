Sur 80 membres de l'équipage de l'Hermione, près de 65 sont des gabiers. C'est comme que l'on appelle les marins non-professionnels, la main d’œuvre, les bras qui travaillent sur les bateaux.

L'Hermione, un bateau du 18ème siècle. Il y a donc les manœuvres à apprendre pour ces tout nouveaux matelots. Mais aussi les termes techniques, d'époque eux aussi. Une première particulière donc quand on n'a jamais navigué. Même sans expérience, les gabiers comme Rozenn sont en première ligne : "serrer les voiles, monter sur le mât, etc".

Ces gabiers ont beau être volontaires, la vie en mer a tout de même ses aléas. Pour Rania, les deux premiers jours ont été compliqués, à cause du "mal de mer". Surtout que l'équipage a vécu trois tempêtes entre la Rochelle et Tanger. "Impressionnant" avoue Maxime, pour sa première fois en mer.

"La tempête, on se demande jusqu'où ça va aller. On se sent comme un enfant, qui ne peut rien faire. On subit !", Maxime, un des gabiers