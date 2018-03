Sète, France

Le Samary, dernier vestige d'un temps révolu. une bande de copine passionnées de couture ont monté l'association "Au fil des escales" pour confectionner des costumes d'époque. Les bars à marins était au nombre de 22 dans le quartier du port, ils apportaient un peu de réconfort aux matelots, gabiers et autres marins après de long mois passés en mer. Les filles étaient là pour leur donner un peu de chaleur et pour les faire boire.

Les bars à marins Copier

Le Samary, dernier vestige d'un temps révolut.

Le Samary, ses clients et son comptoir impresionnant. - Christine Vincent

Un seul à résister, le Samary, situé sur le quai du même nom. Luigia, n'a pas connu cette époque, mais quand elle devenue propriétaire, elle n'a rien bougé, le bar baigne dans son jus. Dès l'entrée, on remarque, sur la droite, un comptoir, impressionnant par sa taille, pas forcément dans sa longueur mais plus dans sa hauteur: un mètre trente. C'est la fierté de Luigia, "Il a été conçu comme un bateau, sa coque est recouverte d'acajou, les plateaux son en zinc et en étain, et là, la barre c'était pour les marins. Ils s'arrimer à la barre, avec leur ceinture pour ne pas tomber ivres morts."

Venez revivre l'ambiance des bars à marins au Cire Nonosse, sur la scène d'Escale Dure. Vous serez reçu par Mme Fifi, Nini Peau de Chien, Coco Chamel, Violette la pépette, Ninon la gagneuse, Titine Belle Miche, Loulou de Paris, Mimi la sarsine, et vous pourrez croiser les maquereaux, Julo la Teigne, Léon le Barbillon ou encore Dédé la Seringue........