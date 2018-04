Ce lundi marque la fin de la cinquième édition d'Escale à Sète. Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées pour le plus grand rassemblement de bateaux de la côte méditerranéenne. Plus de cent bateaux venus de toute l'Europe avec une star, L'Hermione.

Sète, France

Le port de Sète grouillait de monde avant la grande parade de ce lundi de Pâques. Des milliers de visiteurs sont venus admirer une dernière fois les navires venus de toute l'Europe avec à l'honneur, la réplique de l'Hermione, la frégate française.

L'édition 2018 a su attirer les touristes tout au long de la semaine grâce aux prestigieux voiliers présents. L'Hermione aura eu les faveurs des visiteurs reconnait le président de l'association Escale à Sète, Wolfgang Idiri : "Beaucoup de gens ne connaissent que L'Hermione, c'est un peu la Tour Eiffel flottante et nous avons intéressé beaucoup de personnes. On sait déjà que la fréquentation est plus grande que les éditions précédentes. On devrait atteindre les 400 000 visiteurs en tout pour 2018."

La queue s'allonge devant la frégate française, L'Hermoine © Radio France - Sarah Gilmant

Des forts vents pour la parade

La parade de ce dernier jour a été ternie par les forts vents. La houle étant trop importante, plusieurs voiliers ont du rester à quai. Conséquence heureuse, les visites des voiliers ont été prolongées jusqu'à 16h.

Parade avancée à 14h Les conditions météo de ce lundi 2 avril entraînent quelques modifications.



📍La parade de départ d'Escale à Sète sera avancée à 14h



📍La fin des visites interviendra à 13 h 30. pic.twitter.com/DlW70vebz4 — Escale à Sète 2018 (@EscaleASete2018) April 2, 2018

Le Kruzenshtern, quatre mats russe et deuxième plus grand voilier du monde a pu reprendre la mer et faire ses adieux au public sous des applaudissements chaleureux.

"C'est tout simplement magnifique et ça laisse rêveur" Michel de Toulouse

Le Kruznshtern, quatre mats russe et deuxième plus grand voilier du monde quitte le port de Sète © Radio France - Sarah Gilmant

La bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas pu assister à Escale à Sète est qu'en attendant une météo plus clémente, L'Hermione reste dans le port de Sète jusqu'à mercredi.