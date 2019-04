Escale de l'Hermione à Cherbourg : tout savoir sur la circulation, le stationnement et la sécurité

Manche, France

Pour la première fois en Normandie, l'Hermione, la célèbre réplique de la frégate du Marquis de La Fayette a choisi Cherbourg-en-Cotentin et le Cotentin dans la Manche pour effectuer sa première escale en Normandie depuis son voyage inaugural en Amérique en 2015. Bénéficiant de l'effet "75e anniversaire du DDay", sous la bannière "Normandie Liberté", la frégate Hermione entame un grand voyage en Normandie à Cherbourg-en-Cotentin du 4 au 8 mai pour s'achever à l'Armada de Rouen du 6 au 16 juin 2019. Un village d'animations et de nombreux événements rythmeront cette escale pendant que des visites du navire seront ouvertes au public.

L'Hermione - Francis Latreille Association Hermione-La Fayette

Infos pratiques

- Le quai Alexandre III sera fermé à la circulation et au stationnement du 2 au 9 mai pour accueillir le village de l'Hermione (jusqu'à l'angle de la rue Delaville).

- Du quai de Caligny vers le pont tournant, une voie sera neutralisée, l'accès à la rue Maréchal Foch sera interdit.

- La rue Jean-Baptiste Biard sera fermée depuis la Place de Gaulle, l'accès pour les riverains devra se faire à pied par le quai Alexandre III.

- Le quai de l'entrepôt sera également interdit au stationnement du 4 au 9 mai.

Sécurité

Des agents de sécurité seront postés à chaque point d'entrée du village, des fouilles seront systématiquement effectuées par les 2 entrées quai Alexandre III, la passerelle, rue des tribunaux et rue Vastel.

Stationnements

Pour venir admirer l'Hermione et la flotte de vieux gréements, le mieux c'est de venir à pied ou à vélo mais vous pourrez aussi emprunter les lignes Zéphir Bus et stationner dans les parkings habituels : place Bruat, les Eléis, parking Grand Perroquet et Petit Perroquet, place Divette, parking Gambetta, parking Gambetta Fontaine, place Jacques Demy, parking Notre Dame, parking Trinité, parking Chantereyne.

La parade du samedi soir départ 22H depuis la Place De Gaulle arrivée à 23H

Le feu d'artifice

Un feu d'artifice sera tiré le mercredi 8 mai depuis l'allée du président Menut (ancien hôtel Mercure) à 23H25. le quai de Caligny sera fermé à la circulation de 22H à 1H, sauf pour les riverains ainsi que les clients de l'Hôtel et du parking Notre Dame, Place Napoléon (dans la partie comprise entre la Place de la république et la rue de la Marine) et les véhicules secours et police.

Déviation : les véhicules seront déviés dès la place de la République, des feux de balisage seront installés.

Plus d'infos sur l'escale de l'Hermione à Cherbourg-en-Cotentin : www.hermione-cotentin.fr

Parade nautique d’arrivée de l’Hermione > Samedi 4 mai à partir de 8h – grande rade de Cherbourg

Afin d’organiser son arrivée à Cherbourg dans les meilleures conditions, les autorités maritimes locales sortiront un arrêté interprefectoral de police de la navigation dans les rades du port de Cherbourg pour l’arrivée de l’Hermione. L’Étoile et Vulcain de la Marine Nationale et les voiliers traditionnels normands iront à la rencontre de l’Hermione en grande rade avant son entrée dans le bassin de commerce prévue vers 9h30.

Le samedi 4 mai, dans la grande rade de Cherbourg, la circulation, le stationnement et le mouillage de tout navire, embarcation ou engin, ainsi que la pratique de toute activité nautique seront interdits à moins de 100 mètres du navire « L’Hermione » sur ses côtés et à moins de 200 mètres dans son axe.

Toute activité nautique seront interdits à moins de 100 mètres du navire « L’Hermione » sur ses côtés et à moins de 200 mètres dans son axe.

Dans la petite rade de Cherbourg, au Sud de la passe du Homet, tout navire, embarcation ou engin, devra se tenir à l’écart de la route du convoi formé par « L’Hermione ». IMPORTANT

Dans le chenal de l’avant-port, au Sud du méridien passant par l’extrémité de la jetée Chantereyne, la circulation de tout navire, embarcation ou engin sera interdite à partir de 9h.

France Bleu Cotentin, partenaire de l'escale de l'Hermione !

La frégate en quelques chiffres !

L’Hermione c’est un voilier de plus de 65 m de long, pour 1200 tonnes, avec une coque entièrement en chêne portant 3 mâts. • Un gréement qui culmine à 47 m avec 25 km de cordages, en manille et en chanvre, unique au monde ! • 2 200 m² de voilure, pour 17 voiles en toile de lin réalisées avec des finitions faites main. • Et pas moins de 28 canons.