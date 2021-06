Escapade game, un jeu de société pour visiter Quimper autrement

Gabrielle Lesage a eu l'idée de créer une nouvelle façon de visiter Quimper dans le Finistère, sans passer par les classiques visites guidées. Cette guide-conférencière, qui avait déjà initié une chasse aux trésors pour le jeune public, a lancé son Escapade Game, en collaboration avec l'office de tourisme et la Maison du patrimoine. Elle espère ainsi attirer un public plus jeune et offrir à tous la possibilité de visiter la ville, sans contrainte d'horaires. "Il est très difficile de proposer à des visiteurs individuels des prestations originales à des prix attractifs", indique la créatrice qui veut aussi que l'activité soit rentable pour le guide. Elle a donc mis à profit les confinements et une grossesse pour concrétiser son projet.

Escapade game se présente dans une box, comme un jeu de société. "Il y a une carte géante, le journal du jour, Le petit Quimpérois, qui permet de nous guider dans l'enquête et également des cartes postales qui servent à résoudre des énigmes si on ne connaît pas la réponse", explique-t-elle. Les cartes postales, comme le tote bag illustrant la ville, sont fournis pour qu'à la fin, les joueurs aient des produits touristiques en souvenir. "Et pourquoi pas envoyer ces cartes à sa grand-mère ou à ses cousins après le jeu ?", sourit Gabrielle Lesage.

1h30 de jeu... ou plus selon ses envies

Prévu pour durer 1h30, Escapade game peut se jouer entre une et dix personnes. "Mais l'expérience peut aussi durer plus longtemps si on s'arrête pour prendre un café ou pour visiter un musée ou un quartier", glisse la guide-conférencière. Ce format de visite par le jeu, sans utiliser l'outil numérique, est une première en France selon la créatrice qui aimerait le développer dans d'autres villes.

Gabrielle Lesage voulait un jeu qui n'utilise pas d'outil numérique. - Gabrielle Lesage

La box Escapade game est vendue à 25 euros à l'office de tourisme de Quimper. Pour l'instant, 200 exemplaires ont été imprimés.