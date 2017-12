Paris, Île-de-France, France

Connaissez-vous l'Escape Game? C'est un jeu qui fait fureur en ce moment. L'Escape Game rassemble habituellement des joueurs dans une salle fermée. Le but du jeu est de s'en échapper en résolvant des énigmes. Les joueurs ont une heure pour trouver la solution qui leur permettra de sortir de leur "prison".

L'Escape Game du PSG

Le PSG lance samedi et pour 60 jours son Escape Game au Parc des Princes. Le scénario est tout simple. La coupe, qui doit être remise au vainqueur du match du jour, a disparu. Elle a été volée et un entraîneur demande l'aide des "journalistes" pour la retrouver.

Le jeu commence dans la salle de presse du stade. © Radio France - Martine Bréson

Cette enquête permet aux joueurs de rentrer dans les coulisses du Stade de France. Elle les conduit dans les salles et les couloirs du stade habituellement interdits au public.

L'équipe de France Bleu Paris a testé l'Escape Game du PSG

Bruno Salomon, Emmanuel Collardey et Emilie Ros ont formé la Dream team de France Bleu Paris qui a testé en avant-première l'Escape Game du PSG au Parc des Princes.

Le plus beau moment : l'entrée sur la pelouse du stade

C'est le clou du jeu. Deux épreuves ont lieu sur la pelouse et dans les tribunes du Parc des Princes. Aurez-vous le talent de Bruno Salomon l'un des joueurs de l'équipe de France Bleu Paris ?

Comment se passe l'Escape Game du PSG

En arrivant, vous allez recevoir un plan du Parc des Princes et une carte de presse. Première étape, la salle de presse où, comme de vrais journalistes, vous pourrez poser des questions à l’entraîneur qui va annoncer le vol de la coupe.

Ensuite, mais on ne vous dit pas tout pour ne pas gâcher les surprises, vous aller rencontrer des personnages, vigile, sportif, photographe, commentateur, hôtesse, animateur de stade qui vous feront passer des épreuves.

Les coulisses du Parc des Princes n'auront plus de secrets pour vous.

Le jeu vous conduit dans les coulisses du Parc des Princes. © Radio France - Martine Bréson

Vous repartez avec un souvenir

Le jeu commence par une photo que vous pourrez récupérer à la fin des épreuves et garder en souvenir.

La photo-souvenir de l'Escape Game du PSG. © Radio France - Martine Bréson

Une capacité de 150 joueurs par demi-heure

Fabien Allègre, directeur du merchandising du PSG explique que le PSG espère avoir 150 personnes par jour dans le stade pour leur Escape Game. Le Parc des Princes, en travaux durant plusieurs années, n'avait pas reçu de visites depuis 5 ou 6 ans rappelle Fabien Allègre. Cette visite est, selon lui, "un moyen de remettre le supporter au cœur du jeu".

"Je pense que le Parc des Princes est quelque chose que les Parisiens, les Français et les étrangers aimeraient visiter en dehors des jours de match. On leur offre cette possibilité. On leur rajoute une couche de jeu, d'intrigues, on les met au centre du jeu. L'idée plait, les premiers signes sont très positifs, affirme Fabien Allègre, "il faut remplir 60 jours. On a une capacité de 100 à 150 personnes par demi-heure et on va essayer de s'approcher des 100% de remplissage".