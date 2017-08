Escape game à Nancy : et si on jouait à Sherlock Holmes?

Un "escape game", un jeu d'évasion grandeur nature s'est ouvert en 2015 à Nancy. Le concept, né en Thaïlande, séduit chaque jour de nombreux apprentis détectives prêts à défier Saint Nicolas, Stanislas ou le loup de Malzéville.

Et si vous vous preniez pour Sherlock Holmes ? C'est ce que propose, depuis 2 ans, une franchise nancéienne : vous avez 60 minutes, en équipe, pour résoudre des énigmes et sortir de la pièce où vous êtes enfermé. On appelle ça un "escape game" (jeu d'évasion). Le concept né en Thaïlande, cartonne en Lorraine. Les énigmes sont basées sur des légendes régionales : de Saint Nicolas, à Stanislas, en passant par un mystérieux loup de Malzéville.

Marie-Valentine Hory surveille la progression des équipes © Radio France - Angeline Demuynck

Les pièces et les scénarios sont nés de l'imagination des salariés de l'entreprise. Les histoires changent régulièrement pour ne pas lasser la clientèle. Pour les résoudre, il faut quelques qualités : "de la réflexion, de la logique, beaucoup de fouilles et beaucoup de communication entre équipiers", résume Marie-Valentine Hory, la responsable des lieux.

Un jeu assez onéreux (entre 19 et 35 euros en fonction du nombre de participants) qui attire les familles, surtout le week-end ou pendant les vacances scolaires, mais aussi de nombreuses entreprises. "Cela peut montrer les points à améliorer, sur la communication ou la patience, explique Marie-Valentine Hory. On n'a pas le choix, on est obligés de communiquer ensemble. Ca peut être intéressant pour les chefs d'entreprise".