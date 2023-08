Dijon: Escape-game ou encore roller-disco, avec la météo changeante, les activités d'intérieur font le plein

Avec la météo qui fait des siennes et la pluie qui menace, les activités en intérieur connaissent un vrai succès dans les alentours de Dijon. Exemple mardi 15 août 2023 à La pièce unique, la seule piste de roller disco dans les alentours.

"On prie pour qu'il pleuve"

Joaquim Fabin, le gérant de la Pièce unique, accueille entre 200 et 300 personnes les jours de pluie. C'est deux à trois fois moins les jours de canicule. Alors, pour ce site de loisirs qui a ouvert en octobre dernier, les jours de pluie représente une manne financière importante. D'ailleurs, l'enseigne "perd de l'argent les jours de canicule, avec la climatisation, notamment, qui a un coût très important", détaille le gérant.

Les clients, eux, sont très contents d'avoir la possibilité de se mettre à l'abri : "ça change, et ça me rappelle des souvenirs le patin. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas", sourit Séverine. La mère de famille a changé ses plans à la dernière minute, elle avait prévu d'aller plutôt se baigner mais s'est rabattue sur l'activité. Laure, 19 ans, avait quant à elle pensé au cinéma mais elle a "déjà tout vu, Barbie, Oppenheimer. Si j'allais au cinéma, ce serait pour revoir les films une deuxième fois. Et j'en ai pas envie", souligne la jeune femme, contente de s'initier au patin sur un rythme dansant.

"La onzième heure" : le succès de l'escape-game malgré le temps

"Même en pleine canicule, les gens viennent chez nous", explique Fabrice Castrono, un des associés de "La onzième heure", un escape-game à Dijon qui s'inspire du plus célèbre des magiciens. Il l'explique par le fait que le site est climatisé et que donc le temps n'influe pas sur la fréquentation. La mi-août est, de toute façon, une période de forte affluence dans cet escape-game. "C'est environ 85% de remplissage, avec les 4 salles, bientôt 5 que l'on a, on est entre 80 et 100 joueurs par jour", détaille l'associé.