Esch-sur-Alzette capitale de la culture 2022 : le compte à rebours est lancé

On en sait désormais un peu plus sur le programme de l'année à Esch-sur-Alzette, qui sera capitale européenne de la culture 2022, avec 18 communes françaises et luxembourgeoises des alentours.

Dans quelques semaines, Esch-sur-Alzette, 2e ville du Luxembourg, sera capitale européenne de la culture 2022, avec 18 communes alentours, dont les huit communes françaises de la communauté de commune Haut Val d'Alzette (Aumetz, Audun-Le-Tiche, Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil et Villerupt). Elle partagera l'affiche avec Kaunas, en Lituanie, ainsi que Novi Sad, en Serbie, qui aurait dû être capitale en 2021 et dont le programme a été décalé à cause du Covid.

Le lancement officiel aura lieu le 22 février : il y aura des festivals, des expos, des spectacles, des projets urbains aussi, portés par les collectivités et les gros acteurs culturels de la région mais aussi par les associations locales, les MJC, les établissements scolaires... Et pas question de faire d'Esch2022 un événement réservé aux élites.

Pour toutes les nationalités et pour tous les âges

L'année sera sans frontières, ou ne sera pas. Comme un symbole, Idiomatic, le premier spectacle, au mois de janvier, sera une pièce de théâtre en quatre langues : luxembourgeois, français, mais aussi allemand et portugais. Il y en aura aussi pour tous les âges, avec de nombreux événements pour les plus petits, par exemple un festival électro pour les enfants, où ils pourront bidouiller toutes sortes de machines sonores.

Donner la parole

L'idée est également de rendre visible ceux que la société a tendance à laisser de côté : à Differdange, par exemple, les rampes d'accès pour personnes handicapées vont être "pimpées", décorées et peintes de toutes les couleurs par des artistes. Et puis, Esch2022 a pour ambition de donner la parole aux citoyens, avec, par exemple, une exposition photos et témoignages sonores à la Massenoire : des portraits de frontaliers qui vont travailler tous les jours au Grand-Duché.

De grandes fêtes populaires

Il y aura de nombreuses occasions de faire la fête : on chassera l'hiver en enflammant des sculptures monumentales, au festival du Feu de Kaerjeng - la traditionnelle fête des Brandons. On célébrera aussi le Péitenger Wandjang, le carnaval à Pétange, avec des traditions venues là encore de toute l'Europe, et notamment de Venise. Et puis cet été, il y aura un grand concert en plein air des Black Eyed Peas, sur le parvis de la Rockhal, avec les Hauts Fourneaux pour décor.

L'industrie célébrée

D'ailleurs, le passé - et le présent ! - industriels de la région reviennent régulièrement dans la programmation. Avec évidemment, de nombreuses expositions de photos, d'archives, de témoignages, mais aussi des événements dans des lieux insolites : Synesthesia, par exemple, un trio de jazz accompagné d'un vidéaste qui se produira sur le socle du Haut-Fourneau C. La mine d'Audun-le-Tiche, dernière mine de fer de France, fermée en 1997, n'avait jamais rouvert au public ; elle le sera pour des concerts, des Escape Game et même de la restauration dans le noir !

Le socle du haut-fourneau C © Maxppp - Harald Tittel

Esch2022 en chiffres

Esch2022, c'est 2.000 événements (dont la moitié à Esch et le reste dans les communes partenaires), dont 310 performances, 141 concerts, 32 festivals, 137 expos ou encore 360 ateliers participatifs.