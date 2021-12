D'anciens étudiants de l'Esma, une école montpelliéraine, ont travaillé sur la série Netflix Arcane

La série d’animation Arcane cartonne sur Netflix, depuis sa sortie début novembre 2021. Une réussite à laquelle ont participé plusieurs anciens étudiants de l'Esma, l'école d'animation et d'effets spéciaux de Montpellier.

Inspirée de l'univers du jeu vidéo League of Legends, la nouvelle série Netflix Arcane, sortie en novembre 2021, est un succès. Réalisée par le studio français Fortiche Productions, la série a nécessité le travail de plus de 400 personnes. Parmi elles, une vingtaine d’anciens étudiants de l’Esma, une école d'animation et d'effets spéciaux à Montpellier, ont travaillé sur l'animation.

Ancien étudiant de l’Esma, Rémy Terreaux travaille aujourd’hui pour Fortiche Productions. Il a encore du mal à saisir l’ampleur du succès d’Arcane : "On a du mal à réaliser, surtout que l’on a travaillé pendant cinq ans dans l’ombre. Mais ça fait très plaisir de voir les commentaires positifs, c’est très gratifiant."

Il faut dire qu'une partie de la série a même été réalisée à Montpellier. Fortiche Productions s'y est installé il y a deux ans, et a réalisé l'animation de la série Netflix dans ses nouveaux studios. Pour la directrice pédagogique de l'Esma, Isabelle Teissedre, la présence d'écoles créatives dans la métropole a attiré le studio : " L'installation de Fortiche est venue du fait qu'il y avait un grand nombre d'étudiants formés à Montpellier".

Le succès d'Arcane pourrait encore accentuer ce phénomène, et pousser d'autres studios à venir s'installer à Montpellier. À terme, c'est tout un écosystème des industries culturelles et créatives qui pourrait se développer dans la métropole.

