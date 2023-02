Espaces Pluriels au Foirail, quand le spectacle vivant revit à Pau

Alors que certains assurent que le spectacle vivant a retrouvé son niveau d'avant covid , à Pau le discours est plus nuancé et précis. Espaces Pluriels se porte bien en ce début d'année 2023. Le nouveau directeur, arrivé début janvier, Christophe Chanut : "J'ai l'impression que ça va mieux, dire que ça va bien, non. On entend des choses, de l'ordre de la frilosité. Mais ça va un peu mieux, les gens ont envie de sortir, tant mieux, ça fait du bien."

2023, une année sous le signe de la prudence

Christophe Chanut, directeur d'Espaces Pluriels à Pau © Radio France - Marion Aquilina

Espaces Pluriels en quelques chiffres

La billetterie représente 20% des recettes d'Espaces Pluriels qui reçoit des subventions de la part du Ministère de la Culture, du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la ville de Pau : 900.000€. Le budget total d'Espaces pluriels est d'environ 1,3 millions d'euros.

L'élan enthousiaste du Foirail

Le site culturel n'échappe pas aux difficultés, du contexte actuel de hausse des prix, l'augmentation de la facture énergétique. La nouveauté à appréhender cette année pour Espaces Pluriels est sans aucun doute la nouvelle salle se trouvant au pôle culturel du Foirail, une nouvelle salle de 580 places inaugurée fin septembre 2022.

Tout le monde est en train de se rôder, de se caler depuis plusieurs mois en faisant parfois quelques ajustements. La jauge du Foirail (580) est quasiment trois fois plus grande que le théâtre Saragosse (220). Une aubaine quand les spectacles affichent complets. Sur les quatre spectacle prévus au mois de mars, un est déjà complet.