Après un an et demi de construction, L'Espérance III, la réplique de l'historique barque en bois à voile latine qui transportait des marchandises sur le lac d'Annecy au début du XXè siècle navigue depuis 15 jours. Ses passagers ne tarissent pas d'éloges sur le bonheur de découvrir le lac en silence.

L'Espérance III vogue enfin et attire tous les regards sur le le lac d'Annecy

Ses deux mâts et sa coque plate en bois attirent tous les regards depuis quinze jours sur le lac d'Annecy (Haute-Savoie). L'Espérance III, est la réplique de barque à voile latine qui jusqu'en 1930 a transporté des marchandises de Doussard à Annecy par la voie lacustre.

Page d'histoire au fil de l'eau avec Stéphane Victor, bénévole de l'association Espérance III

L'Espérance III est amarrée Quai Napoléon III côté jardin de l'Europe et proche du pont de la halle à Annecy © Radio France - Marie AMELINE

Une découverte silencieuse et magique du lac

Le chantier de reconstruction de ce bateau chargé d'histoire par deux architectes de la marine a duré deux ans dans un hangar des forges de Cran. Mis à l'eau il y a un an (juin 2021), l'Espérance III et surtout l'association éponyme qui le gère et a porté sa construction avec ses bénévoles, a obtenu en juillet les dernières autorisations pour naviguer avec du public.

Depuis le 1 er août, le vieux gréement peut emmener 35 personnes, sur réservation, dans une découverte inédite du lac et de son écrin montagneux.

Embarquement immédiat

"Une découverte géniale et apaisante" ... Après deux heures de navigation sous voile, passagers et équipage ne tarissent pas d'éloges.

Sous voile, l'Espérance III ( 30 tonnes) est monté jusqu'à 6 noeuds durant ses premières navigations © Radio France - Marie AMELINE

Le symbole du lac d'Annecy

Du rivage ou sur l'eau tous les regards convergent vers l'Espérance III quand le bateau déploient ses ailes. Et rien ne peut faire plus plaisir aux bénévoles de l'association que cette reconnaissance qui, c'est l'objectif, doit faire de l'Espérance III le symbole du lac d'Annecy, de sa culture, de son histoire, de son patrimoine et de son environnement à protéger.

Jean-Pierre ONICEL, le président de l'association Espérance III

Dès la rentrée scolaire, les enfants des écoles embarqueront à leur tour pour s'approprier leur histoire et la transmettre à leur tour.