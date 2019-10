Esport : Solary fête ses deux ans à Tours

Une équipe de joueurs professionnels de jeux-vidéo fête ses deux ans d'existence à Tours. Deux ans de diffusion de parties sur la plateforme Twitch et de participation aux compétitions internationales d'esport. L'équipe a encore pleins de projets.

Solary est installé depuis deux ans à Tours et a plein de projets.

Tours, France

Tours accueille depuis deux ans une équipe de joueurs professionnels de jeux-vidéo Solary. Ils diffusent leurs parties en direct sur Internet grâce au site Twitch. Les membres de Solary discutent aussi avec leurs spectateurs grâce à un fil de message, le chat. Chez Solary, certains sont "streamers" et font plus de l'animation, avec un très bon niveau sur les différents jeux-vidéo. D'autres sont des esportifs, des athlètes qui s'entraînent pour les compétitions internationales. Depuis deux ans, l'entreprise s'est énormément développée.

À l'origine du projet Solary, il y a huit joueurs professionnels de jeux-vidéo. "Notre but, c'était de pouvoir faire ce qu'on veut, ce qu'on pense être bien pour le direct. On ne voulait pas avoir la contrainte de sponsors, d'actionnaires", explique Amaury Vedis, l'un des co-fondateurs. Ils peuvent choisir avec qui ils travaillent, pour qui ils souhaitent faire de la promotion. C'est important car c'est comme ça qu'ils peuvent gagner de l'argent. Quand Solary s'est installé à Tours, il n'y avait rien dans leur local. Aujourd'hui, l'entreprise regroupe une quarantaine de personnes : des joueurs pro, mais aussi des graphistes, des monteurs, une assistante de direction ou encore un community manager pour les réseaux sociaux. Les locaux ont eux aussi grandi. Avec seulement un espace à totalement imaginer et modeler au début, Solary a maintenant deux bâtiments, plus de 300 mètres-carré qui doivent encore être aménagés.

Le choix de Tours, c'était assez logique pour Amaury Vedis. "Tours, c'était le plus simple niveau trajet, on est à une heure de Paris. Au niveau du local, c'est aussi un vrai avantage. C'est aussi un confort de vie pour nos employés", assure-t-il. Ils peuvent proposer aux employés des logements avec une taille correcte, un bien-être... Ça va motiver tout le monde à se donner pour sa passion et donc pour Solary.

Les streamers ne comptent pas s'arrêter là. Ils espèrent faire de belles performances sur la scène sportive des jeux vidéo. Leurs jeux de prédilection ? Fortnite, League of Legend, Hearthstone, Trackmania ou encore FIFA. Solary a lancé sa boutique en ligne. Ils ont aussi des projets à côté comme l'ouverture d'un bar à Tours dans quelque temps.