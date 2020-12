Esprit de Noël en Moselle : des tubes de Noël décalés en accéléré avec l'Orchestre National de Metz !

En ces temps de crise sanitaire, il faut bien rire un peu et se moquer même gentiment des fêtes de fin d'années. L'orchestre national de Metz a mis en ligne ce 24 décembre, dans le cadre du calendrier de l'Avent de la cité musicale de Metz sur Instagram, une vidéo au ton décalé et plein d'humour. 5 musiciens qui jouent des instruments de la famille des cuivres - 2 trompettes, 2 trombones, 1 cor - enchaînent des dizaines de tubes de Noël en moins de 4 minutes chrono.

Déguisés en sportifs avec short et baskets

Ils jouent également déguisés en sportifs avec short et basket. L'adaptation musicale est du tromboniste Dominique Delahoche et l'idée de cette vidéo provient d'un autre tromboniste, Thomas Rocton.Ces mêmes musiciens avaient déjà produit deux vidéos décalées pendant le 1er confinement au printemps dernier.

Qu'est-ce qu'on pouvait faire à part mettre un bonnet de Père Noël et jouer Jingle Bells?

"L'orchestre nous a sollicité pour une nouvelle vidéo pour cette période de Noel qui est une période que je déteste... La question était de savoir : qu'est-ce qu'on peut faire à part mettre un bonnet de Père Noël et jouer "Jingle bells" pendant trois minutes?", explique, sourire en coin, Thomas Rocton.

Même si on ne peut pas jouer actuellement devant un public, l'idée est de garder le sourire

Les musiciens ont donc relevé le défi en adaptant, compilant, mêlant des dizaines de chants traditionnels de Noël, et en s'inspirant de l'humour décalé des Ponty Pythons, notamment dans leurs sketchs de compétitions sportives absurdes. "Même si on ne peut pas jouer actuellement devant un public, l'idée est de ne pas se laisser abattre et de garder le sourire", conclut Dominique Delahoche.

