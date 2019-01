Esprit du Sud 40, la force nouvelle

Mont-de-Marsan, France

Un baptême avec des officiants issus de toutes les forces vives landaises.

André Viard , président de l'Observatoire des Cultures Taurines © Maxppp - Nicolas Vallauri

Une création qui se réclame fédératrice, rassembleuse. Un courant porté par l'air du temps et qui s'inscrit pleinement dans les débats actuels même si Esprit du Sud n'en est pas, au niveau du Grand Midi, à ses débuts. Après les Bouches-du- Rhône, le Gard, l’Hérault, l’Aude, le pays catalan et le Gers, les Landes viennent d’officialiser la naissance d’Esprit du Sud 40. L’association se veut défenseur de la culture gasconne et landaise. Elle regroupe les représentants des assemblées consulaires, Chambre de Métiers, CCI et Chambre d’Agriculture, le Département, l’Association des Maires Landais, la Fédération Départementale des Chasseurs, celle de la Course Landaise et l’Observatoire National des Cultures Taurines. Esprit du Sud 40 propose l’adhésion à une charte d’engagement pour la défense du patrimoine. Et à vocation à exprimer l’identité globale des Landes. Esprit du Sud 40 s’adresse à tous ceux qui veulent défendre la culture, l’économie, les traditions et le patrimoine, coursayres, tauromaches, paloumayres, paysans. Les villes de Dax et Mont-de-Marsan se sont immédiatement inscrites dans les objectifs d'Esprit du Sud 40, tout comme les élus du territoire.

Palombe, patrimoine gascon, esprit du sud © Maxppp - Michel Amat

Les collectivités locales paient un droit d’entrée de 100 euros par an, les particuliers 15 euros.

Une adresse mail pour l’heure : contact@espritdusud.com Très prochainement l’association ouvrira un site internet propre.

