Esquelbecq dans le Nord est le Village préféré des Français 2023

Après la commune de Cassel en 2018, c'est un autre village des Flandres, dans le Nord, qui est sacré village préféré des Français cette année. Esquelbecq a été choisi ce vendredi par les téléspectateurs et les internautes, lors de l'émission de France 3, présentée par Stéphane Bern.

Ce village de 2.125 habitants, situé à 20 kilomètres de Dunkerque et à une heure de Lille, représentait cette année les Hauts-de-France. Il succède à Bergheim, une petite commune alsacienne, récompensée en juin 2022.

Esquelbecq est traversé par l'Yser, un petit fleuve côtier, et on y trouve de nombreux chênes. D'où son nom dérivé du flamand "Ekelsbeke" qui signifie "ruisseau aux glands". Le village a conservé son caractère flamand authentique. Il séduit par son riche patrimoine notamment l'église Saint-Folquin et le château, et sa vie culturelle. Un sacre mérité pour Stéphane Bern.

"Je suis très heureux pour Esquelbecq"

"J'ai eu la chance de visiter ce village. J'ai été éboui par l'église, par le château et les jardins. J'adore les grandes places du Nord et de la Flandre, ça m'a toujours beaucoup plu. Je suis très heureux pour Esquelbecq", nous a confié l'animateur de télévision, impressionné par la mobilisation des nordistes lors du vote pour le village préféré. "C'est incroyable. Il y a une sorte de fierté régionale, d'identité locale, qui fait que les Nordistes se sont plus mobilisés que les autres", a-t-il ajouté.

Grâce à sa victoire, Esquelbecq aura droit à son timbre. Il sera émis par La Poste en l’honneur de la commune et imprimé à 900.000 exemplaires.

Le château, son jardin et son parc paysager

Le château d'Esquelbecq est l'un des monuments les plus représentatifs de l'architecture flamande en France. Entouré de douves, ce joyau de la renaissance a été construit à la fin du 15ᵉ siècle avec ses huit tours et pignons à pas de moineaux. Il est classé Monument Historique depuis 1987.

Les visiteurs peuvent découvrir son jardin et son potager, cultivés selon les principes de la permaculture respectant ainsi les méthodes anciennes, ainsi que son parc paysager qui offre de multiples vues vers le château.

Le château d'Esquelbecq a perdu son imposant donjon de 126 marches. Il s'est effondré en 1984. © Radio France - Odile Senellart

L'église Saint-Folquin

L'église Saint-Folquin est dédiée à Saint-Folquin, cousin de Charlemagne. La première pierre a été posée au 10ᵉ siècle. Victime d'un incendie en 1976, l'édifice religieux a été reconstruit deux ans plus tard.

L'église Saint Folquin à Esquelbecq © Radio France - Odile Senellart

L'église Saint-Folquin est classée Monument Historique depuis 1945.

La nef et le chœur de l'église Saint Folquin à Esquelbecq © Radio France - Odile Senellart

Une brasserie artisanale

Au cœur de ce charmant village, on trouve aussi la brasserie Thiriez, une entreprise artisanale et familiale qui vous accueille tout au long de l'année. Des visites sont organisées avec dégustation et vente. Elle existe depuis 1996. Son patron, Daniel Thiriez, a investi l'ancienne ferme brasserie du village pour lancer sa production de bières.

Le paradis des livres

Le village d'Esquelbecq est un petit paradis pour les amoureux du livre. C'est devenu un lieu de rencontres au fil du temps. C'est là qu'il faut se rendre pour chiner parmi des milliers de bouquins, ou trouver le livre rare.

On y trouve trois bouquinistes permanents comme André Lesage, qui a repris il y a sept ans l'une des librairies du village.

Le boutique d'André Lesage est une véritable caverne d'Ali Baba pour les amoureux des livres © Radio France - Odile Senellart

André Lesage, bouquiniste à Esquelbecq © Radio France - Odile Senellart

Des ateliers d'artistes, des promenades contées et bien d'autres événements autour du livre sont aussi proposés. Ce samedi 1ᵉʳ juillet, c'est la 17ᵉ édition de la Nuit des Livres à Esquelbecq. 76 auteurs y participent et signeront des dédicaces.

Le musée des gigottos automates

Il ne faut pas manquer non plus le musée des gigottos automates. On le doit à Bruno Dehondt, un artiste qui fabrique lui-même ses automates à taille humaine. D'étranges créatures réalisées avec des matériaux de récupérations et des composants électroniques. Bruno Dehondt leur donne vie pour le plus grand bonheur des petits et des grands. On peut visiter le musée tout au long de l'année.

Et demain, plus de touristes ?

Chaque année, Esquelbecq voit passer entre 7.000 et 10.000 personnes à l'office du tourisme. Le maire du village Didier Roussel s'attend à ce que le chiffre double dans les prochaines années. C'est ce qui s'est passé à Cassel, sacré village préféré des Français en 2018.

Didier Roussel, le maire d'Esquelbecq dans le Nord © Radio France - Odile Senellart

Le maire d'Esquelbecq envisage déjà d'augmenter la capacité de l'aire d'accueil des camping-cars et de revoir les horaires d'ouverture de certains commerces afin d'améliorer l'accueil des touristes.

