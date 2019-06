"On essaye de faire connaître Châteauroux" : les réservations pour le festival Darc sont bien parties

Châteauroux, France

Au lendemain de la présentation de la programmation du festival Darc au pays, Eric Bellet était l'invité de France Bleu Berry ce vendredi matin. Il a également fait le point sur le festival Darc, dont la 44e édition se déroulera à Châteauroux du 11 au 23 août. Des têtes d'affiche comme LEJ ou Patrick Fiori font partie des artistes présents.

ÉCOUTEZ | Eric Bellet, directeur du festival Darc à Châteauroux Copier

"Cela semble être une très belle édition. L'année 2018 avait été exceptionnelle. Pour l'instant, les réservations semblent confirmer aussi ces très bons chiffres", explique Eric Bellet, sur France Bleu Berry.

On essaye de faire connaître Châteauroux"

"Les médias nationaux s'intéressent de plus en plus à Darc. Mais l'essentiel, c'est qu'on parle de Châteauroux, de l'Indre, de la région Centre-Val de Loire. Tant mieux ! Quand on parle d'attractivité du territoire, il faut des événements d'importance pour le faire connaître. Entre le championnat du monde de voltige et Darc, ça n'est pas du tout la même culture. Mais ce sont des événements", se félicite Eric Bellet.