Essonne : un appel aux dons pour restaurer le jeu de l'oie géant du Domaine de Chamarande.

Imaginez un jeu de l'oie grandeur nature, où vous êtes les pions... Ce sera bientôt possible au domaine de Chamarande, dans l'Essonne ! Au coeur des jardins, l'architecte Pierre Contant d'Ivry a conçu cet ensemble végétal ludique en 1742. Le département cherche des mécènes pour le restaurer.

Il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges mais le département de l'Essonne peut se vanter de posséder l'un des deux derniers jeux de l'oie à taille humaine. Chantilly, dans l'Oise, a d'ailleurs fait restaurer le sien il y a deux ans. Malgré plusieurs rénovations au fil des décennies, celui de Chamarande est méconnaissable, puisque laissé à l'abandon, abîmé par la tempête de 1999 notamment.

Esquisse du jeu de l'oie de l'époque, par Pierre Contant d'Ivry

Parmi les promeneurs, certains ne savaient même pas que ce site existait à Chamarande. Dans les jardins, un panneau indique pourtant la direction "Jeu de l'oie", mais beaucoup passent devant sans remarquer les vestiges. Hassan, un habitué du parc depuis son enfance, a bien vu le panneau, mais il pensait "qu'on s'asseyait, avec un jeu de cartes ou de dés." Rainia, elle, est venue en famille se promener dans le parc : "Je suis passé plusieurs fois devant mais je n'ai pas remarqué les vestiges !"

Il faut dire que le site n'a plus vraiment son aspect originel, à sa création au XVIIIè siècle. Tout juste reste-t-il quelques arbustes. Fanny Malvezin, chargée du mécénat au département de l'Essonne, confie qu'il est "très difficile de réaliser aujourd'hui" ce à quoi ressemblait le site. "On voit encore le dessin des allées bordées de buis, qui peuvent faire penser à un labyrinthe", explique-t-elle. "Mais il faut imaginer ces messieurs et ces dames avec leur robe de crinoline, jouer au jeu de l'oie pendant plusieurs heures !"

Dans le Domaine de Chamarande, difficile de distinguer le jeu de l'oie de nos jours ! © Radio France - Etienne Escuer

Une rénovation estimée à 200.000€

Au printemps prochain, haies et buisson vont donc venir redessiner les spirales du jeu, avec une petite variante. Il sera désormais possible de s'échapper du jeu sans aller jusqu'au bout. "Une version plus contemporaine pour notre société qui n'a peut être plus trop le temps", concède Fanny Malvezin. Pour réhabiliter le jeu de l'oie, le département a besoin de 200.000€ au total, et sollicite toute personne soucieuse de préserver ce patrimoine. Sachez que si vous êtes particulièrement généreux, l'une des 63 cases du plateau grandeur nature portera votre nom !

Plus de renseignements sur le site www.essonne-mecenat.org. Il est possible de faire un don ici. Les dons sont déductibles d'impôts.