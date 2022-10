"On est à moins 30% de fréquentation depuis la réouverture", s'alarme le directeur d'un cinéma de Dordogne

"Ca fait plus d'un an que je le dis, c'est très difficile. On est toujours entre -28% et -36% depuis la réouverture au mois de juin 2021", regrette Arnaud Vialle, le patron du Rex à Sarlat. Le centre national du cinéma a publié ses chiffres de la fréquentation, et le mois de septembre est le pire jamais connu en France depuis 40 ans hors pandémie. "Les sept mois de fermeture, ça a cassé le désir et l'envie des gens de sortir et d'aller au cinéma", explique le directeur. Pour lui, les spectateurs ont perdu l'habitude de se déplacer pour aller voir un film, ils se tournent plus facilement vers les plateformes en lignes, et certains ont encore peur du virus.

Faut-il baisser les prix ?

Bien sûr, certains films ont fait revenir le public dans les salles obscures. Les sorties de Spiderman l'hiver dernier et de Top Gun ont bien marché, "mais globalement, quand on fait le cumul le compte n'y est pas. On est à moins 30% depuis la réouverture", dit Arnaud Vialle. Depuis quelques temps, des voix s'élèvent pour demander de baisser les prix. Mais pour le directeur du Rex, ce n'est pas la solution. "Le prix moyen est de 7 euros à peu près, ça veut dire qu'il y a des prix à 15 euros dans les grosses villes. Les multiplexes ont décidé de compenser la perte de leur chiffre d'affaires par des salles prémium... Mais nous en milieu rural on reste sur des tarifs très abordables avec des cartes d'abonnement. Je ne crois pas que le prix soit un grand enjeu, en revanche dans le contexte inflationniste, le loisir culturel n'est pas une priorité", ajoute Arnaud Vialle.

Pour lui, les grands acteurs révélés par le cinéma doivent prendre la parole et s'engager en faveur des salles obscures. Il pense aussi que l'éducation à l'image est essentielle. Il faudrait des médiateurs culturels dans tous les cinémas, et organiser plus de débats, d'événements, autour du cinéma.