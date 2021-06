"On est dans l'essentiel" : le théâtre de Cornouaille à Quimper dévoile sa programmation pour la saison 21/22

"On ne recommence pas la saison prochaine comme s'il ne s'était rien passé", glisse d'emblée Vincent Léandri le directeur du théâtre de Cornouaille. Cette scène nationale de Quimper lance ce mardi sa nouvelle programmation pour la saison 2021-2022, après des mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. La liste des spectacles sera dévoilée à 19h ce soir lors d'une soirée ouverte au public, sans réservation. La billetterie sera, dans le même temps, ouverte sur internet et dès demain à l'accueil du théâtre, ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h jusqu'au 13 juillet (avant une reprise à la rentrée).

Au total, 85 spectacles sont programmés, contre 70 environ d'habitude. "C'est une saison très abondante, puisqu'il y a aussi des spectacles reportés dans la liste", admet le directeur. Une vingtaine est prévue pour la prochaine saison et une autre dizaine pour la suivante. "Nous avons fait en sorte que la majorité des spectacles trouvent leur place car il y a un embouteillage et c'est tout le travail que nous avons effectué ces derniers mois", poursuit-il. On peut notamment citer la venue de Camille Chamoux pour l'humour, "Hamlet" et "le Misanthrope" pour le théâtre classique, ainsi que "La flûte enchantée" pour les opéras.

Des tarifs adaptés

Pour cette nouvelle saison, l'équipe du théâtre a voulu varier les plaisirs : seront à l'affiche du théâtre, des concerts, des opéras, du cirque, de la danse, mais aussi de l'humour. Tous les publics sont également visés, notamment les adolescents. "Plusieurs spectacles les concernent directement, comme "_jeanne_dark_", diffusé sur le réseau social Instagram en même temps qu'il est joué sur scène, on peut le regarder de deux façons différentes", indique Vincent Léandri.

Il y a du changement à prévoir au niveau des tarifs : le tarif famille est élargi à davantage de spectacles. Les étudiants aussi ont le droit à une nouvelle proposition : un tarif réduit en partenariat avec le service culturel de l'Université de Bretagne Occidentale et sans limitation de spectacle. Il y a également des spectacles gratuits, comme le premier proposé le 21 septembre sur le parvis du théâtre, "Queen a man". "Plus de partage, c'est vraiment ce que cette crise sanitaire a suscité chez nous", précise le directeur du théâtre.