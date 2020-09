Le désarroi des bars avant le match Exeter - Stade Toulousain : "On est en train de bricoler"

Même si la demi-finale entre Exeter et le Stade Toulousain a lieu ce samedi en milieu d'après-midi, les restrictions sanitaires ne font pas l'affaire des bars et de leurs terrasses. De nombreux établissements s'attendent déjà à voir moins de monde que d'habitude. Illustration à Toulouse.

Les restrictions sanitaires, Karim s'en serait bien passé mais il est obligé de faire avec. Depuis des années, le gérant du bar Le Trio à Toulouse diffuse tous les matchs du Stade Toulousain. Et pour une affiche aussi prestigieuse qu'une demi-finale de Coupe d'Europe, il aurait bien aimé sortir le grand jeu.

Il y aura donc comme toujours le vidéoprojecteur pour retransmettre le match en grand à l'intérieur, tout comme le traditionnel repas du midi d'avant-match pour les habitués... Mais seulement une vingtaine de supporters doivent venir pour l'instant. Bien loin de la cinquantaine qui se déplace habituellement au Trio pour des affiches de ce calibre.

"J'ai pourtant tout prévu, les masques à disposition, le gel hydroalcoolique et les tables distancées les unes des autres. J'ai aussi une deuxième grande salle derrière mais malgré ça, les gens ont peur." - Karim, le gérant du bar Le Trio.

C'est que les gens ne sont pas rassurés par les temps qui courent. Il y a toujours cette crainte de la Covid-19 et d'une éventuelle infection qui en dissuade beaucoup. Et puis les dernières mesures sanitaires ne permettent pas non plus d'accueillir suffisamment de monde. "Une fois, nous étions plus de 40 pour regarder le match", raconte Karim. "La police est passée et intervenue pour nous dire de faire attention et de ne pas rester regroupé".

Résultat, le gérant est maintenant obligé de faire avec et "de bricoler". Il a d'ailleurs perdu 40% de son chiffre d'affaires ces derniers mois.

On ne s'attend donc pas à une affluence des grands jours pour venir voir jouer le Stade Toulousain. Le constat vaut aussi pour la majorité des bars, malgré l'affiche. Huguette, la gérante du bar Le Rouge et Noir, le bar emblématique des supporters du Stade Toulousain, n'est pas non plus à la fête. "Les mesures sanitaires nous posent quand même beaucoup de problèmes", pour cette habituée de toujours des grandes affiches rugby.

Huguette ne sait pas encore combien de personnes pourront se rendre au Rouge et Noir ce samedi pour voir jouer le Stade Toulousain. "Moins que d'habitude", c'est déjà une certitude. En espérant tout de même que les supporters puissent revenir en nombre au fil de la saison.