"On est les oubliés" : les intermittents bretons inquiets pour l'après-confinement

"On a été les premiers à avoir des interdictions de concerts. Et on sera sans doute les derniers à reprendre". Benjamin est inquiet. Acteur et membre de la coordination des intermittents et précaires de Bretagne, il est, comme tous ses camarades, à l'arrêt. "J’ai perdu quatre mois de boulot pour un tournage de film. Je devais commencer à travailler le 13 mars et mon entreprise n’a pas souhaité me passer en activité partielle, témoigne-t-il. Aujourd'hui je touche les indemnités chômage, mais je n’aurai pas de droit pour l’année prochaine".

Comment atteindre les 507 heures ?

Et c'est précisément cette année prochaine qui inquiète bon nombre d'intermittents. Pour obtenir l'assurance-chômage, ils doivent avoir travaillé 507 heures sur douze mois. Or avec les annulations, très peu pourront cumuler les cachets nécessaires. L'enjeu, c'est celui de la "date anniversaire", celle à laquelle une année de droits s'achève, et une autre commence. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il repousserait celles qui tombent pendant la période de confinement.

C'est très compliqué de voir l’avenir sur le court et moyen terme

"Ma date anniversaire, c'est fin mai, elle sera reportée", explique Erwan, musicien et membre du Sbam (Syndicat de Bretagne des artistes musiciens). Mais entre fin mai et septembre, il sera difficile de commencer à accumuler des heures pour atteindre les 507. En effet, au vu des annonces gouvernementales, aucun festival ne pourra se tenir cet été.En Bretagne, les Vieilles Charrues et le Festival Interceltique de Lorient ont déjà été reportés.

à lire aussi Coronavirus : le festival des Vieilles Charrues est annulé

à lire aussi Le Festival interceltique de Lorient reporté à l'été 2021

"C’est très compliqué de voir l’avenir sur le court et moyen terme, poursuit Erwan. Quand au long terme, on verra bien les plans de relance".

Une pétition signée par 50 000 personnes

Les intermittents appellent donc à une "année blanche" comme le demande Erwan, qui débuterait à la réouverture des salles et permettrait à tous de conserver leurs droits. C'est le sens d'une pétition, adressée à Emmanuel Macron et signée par près de 50 000 personnes, qui demande une "remise des compteurs à zéro". De nombreux artistes comme Catherine Deneuve, Jean Dujardin, Omar Sy, Anaïs Demoustier, Isabelle Adjani, Marion Cortillard ou Mathieu Amalric, qui ont aussi signé une tribune dans Le Monde sur le sujet.

"On est atterrés de voir que les mesures du gouvernement sont à ce point-là à côté de la plaque. On est les oubliés", s’inquiète Benjamin. Les discussions continuent cependant, tant à Paris qu'avec la Région Bretagne, via la Direction régionale des affaires culturelles. Au collectif, "on a beaucoup d’intermittents qui viennent nous voir, assure-t-il. On voit bien que les gens s’inquiètent énormément pour leur avenir". Au Sbam, Erwan parle lui de "colère qui monte, de situation chaotique" et de "dizaines de demandes de syndicalisation par jour". En France, le régime des intermittents concerne 100 000 artistes et techniciens indemnisés chaque année. Qui espèrent aujourd'hui s'en sortit le moins mal possible.