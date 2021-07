"On est tellement heureux de pouvoir de nouveau danser" : le Vegas a rouvert, pour les personnes âgées

Le Vegas, l'immense complexe de Saintes, a en partie rouvert ce 11 juillet. Le dimanche après-midi, avec une formule repas et thé dansant avec orchestre. C'est à destination des personnes âgées, quasiment toutes vaccinées. Plus pratique pour le pass sanitaire. Et les danseurs, eux, revivent.