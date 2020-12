Pour la 1er fois, à Metz, des compagnies de théâtre et de danse s'unissent pour faire face à leurs difficultés. Un collectif du spectacle vivant vient de naitre, il regroupe 36 compagnies et festivals à Metz, qui craignent pour beaucoup de disparaître dans quelques années.

"On est trop en danger" : création d'un collectif du spectacle vivant à Metz

Pour faire face à la crise sanitaire, aux reports de leurs spectacles et création, sans visibilité à long terme, ils réclament, à travers un rapport qu'ils viennent de publier, des aides financières plus conséquentes mais aussi une amélioration de leur accueil dans les lieux culturels existants. Par exemple, ils constatent que depuis 2016, le studio-théâtre du centre Pompidou-Metz n'accueille plus aucune compagnie de la ville.

Un tiers d'entre nous n'ont pas de visibilité au-delà d'un an

Pour Amandien Truffy, directrice artistique de la compagnie de théâtre Pardès-Romonim, l'une des porte-paroles du collectif, la grande majorité des structures culturelles messines est en danger : "Un tiers d'entre nous n'ont pas de visibilité au-delà d'un an, ce qui est anormal, et je crains dans quelques années, la disparition des structures culturlelles messines, que nous ne soyons plus 36 mais 4 seulement".

Amandine Truffy, l'une des porte-paroles du collectif du spectacle vivant à Metz Copier

Autre porte-parole du collectif qui a tenu une conférence de presse au club de la presse de Metz, Martine Waniowski, de la compagnie Les Bestioles, estime que si personne ne réagit, la création va mourir complètement. A côté d'elle, Jean de Pange, directeur artistique de la compganie Astrov, espère que ce rapport va permettre aux lieux de cultures et aux collectivités locales de soutenir davantage les compagnies messines.

Une manifestation des acteurs de la culture en colère ce mardi

Une partie des membres de ce collectif du spectacle vivant à Metz participera ce mardi à 14h à Nancy à une manifestation régionale des acteurs de la culture en colère. Des rassemblements auront lieu aussi ailleurs en France.