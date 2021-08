"Ça nous a donné encore plus envie de venir" : Sancerre, village préféré des Français, attire les touristes

La jolie commune du Cher, perchée sur son piton rocheux et entourée de vignes, a été élue "village préféré des Français" fin juin. Depuis, la fréquentation touristique est en hausse et les commerçants constatent un véritable impact de l'émission télé diffusée sur France 3.

"Village préféré des Français, c'est mérité !". Les touristes de passage à Sancerre cet été ne sont pas déçus. Beaucoup ont découvert la commune berrichonne dans l'émission télé de Stéphane Bern, diffusée sur France 3 le 30 juin, et ont décidé de venir y passer quelques jours pendant les vacances.

"Tout le monde a passé une nuit très agitée quand on a appris la nouvelle, raconte Valérie Colfort, la directrice de l'Office de tourisme du Grand Sancerrois. Rien n'avait fuité avant, donc on a tous été très surpris et très enchanté, mais aussi un peu inquiet de se dire qu'on avait très peu de temps pour préparer l'arrivée de nouveaux visiteurs. Et effectivement, dès le lendemain de l'émission, on a vu nombre de curieux arriver, se dérouter pour faire le détour par Sancerre".

Fréquentation en hausse de 30% malgré un début d'été pluvieux

"Notre chance, c'est que Sancerre était déjà une station de tourisme, donc nous avons une infrastructure qui tient la route", ajoute-t-elle. Dans les commerces, on a vu arriver de nombreux touristes, même si la météo maussade a freiné un peu cet élan.

Des touristes dans les rues de Sancerre © Radio France - Émeline Ferry

"Début juillet, la météo était très peu clémente. Et même village préféré des Français, on est comme tout le monde, on a subi les aléas de la météo, avec une fréquentation plus faible qu'en 20 sur le début du mois, indique Valérie Colfort, la directrice de l'Office de tourisme. Mais heureusement, on s'est rattrapé ensuite avec un bilan final d'environ +30% sur la fréquentation de l'Office de tourisme". "Entre mi-juillet et mi-août, il y a eu plus de monde, constate Joana, qui travaille dans une fromagerie. Beaucoup nous parlent de l'émission !".

"Je ne regarde jamais cette émission, mais cette année je suis tombée dessus par hasard, confie Michel, qui arrive de Lyon avec son épouse, direction la Bretagne. On voulait faire une halte pour ne pas y aller d'un coup, on s'est dit qu'on allait d'arrêter ici pour deux jours. Et c'est vraiment très plaisant !". L'Alsacien Christian connaît bien l'émission et a déjà visité plusieurs villages vainqueurs dans sa région, notamment Hunspach, élu en 2020. Cette année, il n'avait aucun doute : "Je savais que ce serait Sancerre, parce que c'est la plus belle, c'est tout !".

Vins, crottin de Chavignol et Lichou de Sancerre

"Il y a des gens qui sont venus à Sancerre juste pour ça, se réjouit Christelle, dans son magasin de souvenirs et de produits locaux, qui remarque que le budget des touristes est en hausse cette année. Après les confinements, tout le monde a envie de se faire plus plaisir et de faire plaisir aux autres".

Parmi les incontournables des touristes lors de leur visite à Sancerre : déguster du vin, goûter le crottin de Chavignol et puis terminer avec une note sucrée et le fameux Lichou de Sancerre, un gâteau moelleux à la pâte d'amande. Dans sa pâtisserie au coeur du village, Arnaud a eu la chance d'être filmé pendant le reportage dédié à la commune pendant l'émission. Et depuis, les clients lui en parlent tout le temps derrière son comptoir. "C'est une fierté. Sancerre est magnifique et s'embellit d'année en année, il y a de plus en plus de monde. C'est génial", raconte le pâtissier.

Arnaud Emorine, pâtissier qui fabrique le fameux Lichou de Sancerre © Radio France - Émeline Ferry

"Les ruelles pavées, la maison de Jacques Coeur, les terrasses, l'ambiance de vacances et puis le vin évidemment", détaille Florence, une tourisme nordiste, conquise ! "Sur les nouveaux visiteurs suite à l'émission, on a beaucoup de curieux qui font un détour et viennent pour quelques heures, une journée maximum, exceptionnellement qui viennent passer une nuit, constate Valérie Colfort, la directrice de l'Office de tourisme. Ils viennent voir avec l'objectif de revenir pour un séjour plus long à une autre période et une autre année".

Tous les commerçants espèrent en tout cas que le label de l'émission rayonnera encore dans les prochaines années. Et beaucoup comptent sur un été indien pour achever la saison touristique. "Je pense qu'on aura une très belle arrière-saison, espère Laurence, qui gère une boutique d'artisanat. En septembre, on a des vignes magnifiques, le ciel est très beau et puis le piton de Sancerre est toujours superbe. C'est pour ça qu'on est village préféré des Français !".