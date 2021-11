Et Joséphine Baker devint française à Crèvecoeur-le-Grand

La panthéonisation aujourd'hui de Joséphine Baker ne doit rien au hasard, la date a été soigneusement et symboliquement choisie. Car c'est un 30 novembre que l'artiste et résistante est devenue française. Ce 30 novembre 1937, elle s'est mariée à Crèvecoeur-le-Grand dans l'Oise avec Jean Lion, un courtier en sucre industriel. Leur union durera à peine plus d'un an (14 mois), mais c'est grâce à ce mariage que la chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante deviendra française. Et son passage à Crèvecoeur-le-Grand a marqué la commune. Aujourd'hui, Joséphine Baker y est un véritable symbole de liberté et d'égalité.

L'annonce du mariage de Joséphine Baker et de Jean Lion dans la presse de l'époque. - Ville de Crèvecoeur-le-Grand

Ce jour-là, Joséphine Baker se marie dans l'ancienne salle des mariages. Jean Lion est son troisième mari car elle avait été mariée une première fois à 13 ans puis à 15 ans. Ce 30 novembre 1937, elle a 31 ans et son nouvel époux 27 ans.

Le passage de Joséphine Baker à Crèvecoeur-le-Grand n'a pas laissé les habitants indifférents. Si la cérémonie était plutôt intimiste, son choix de se marier ici et d'y devenir française a fait de Joséphine Baker un symbole de la ville, comme le raconte le maire de Crèvecoeur, Aymeric Bourleau, à réécouter en cliquant sur le replay ci-dessous.

Le lycée Joséphine Baker à Crèvecoeur-le-Grand. © Radio France - Marine Chailloux

D'ailleurs c'est à Crèvecoeur-le-Grand que se trouve le seul lycée qui porte son nom. Il a été baptisé il y a trois ans, après un vote au sein de l'établissement.

Un portrait de Josphénie Baker dans un couloir du lycée qui porte son nom à Crèvecoeur-le-Grand. © Radio France - Marine Chailloux

Plusieurs noms étaient en lice, comme celui de l'ancien propriétaire du bâtiment ou Cabu, l'ancien dessinateur de Charlie Hebdo. Finalement c'est Joséphine Baker qui l'a emporté. Et dans ce lycée, l'artiste est présente partout, comme vous l'entendrez dans le reportage.

Joséphine Baker est présente partout dans le lycée de Crèvecoeur-le-Grand qui porte son nom. © Radio France - Marine Chailloux

Ce lycée est un EREA, un établissement régional d'enseignement adapté. Il accueille donc, en internat, des garçons et des filles en difficultés. Les élèves peuvent suivre des formations comme fleuriste ou menuisier. Et pour le proviseur de l'établissement, c'est à l'image de l'esprit "arc-en-ciel" de la famille de Joséphine Baker et de ses douze enfants venus de tous les continents.

