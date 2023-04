Et la lumière fut : la Toile de mer, le premier cinéma à Pornichet depuis 30 ans lève son rideau le 19 avril

Pornichet a compté dans un lointain passé jusqu'à 5 cinémas. Un temps révolu puisque la fermeture de la dernière salle remonte à plus de 30 ans. C'est donc une nouvelle page d'histoire qui s'écrit aussi bien pour Pornichet, Saint-Nazaire que toute la presqu'île. "On a fait des études, on attend entre 30.000 et 40.000 spectateurs par an", explique le maire Jean-Claude Pelleteur. Le cinéma La Toile de mer est implanté là où il y avait l'école Gambetta, à deux pas de la médiathèque et des halles.

Un ciné associatif avec près de 200 bénévoles

La demande est forte. La preuve avec le nombre de bénévoles volontaires. Près de 200 personnes, y compris des Nazairiens, prêts à faire tourner La Toile de mer. Car si c'est la mairie qui a porté le projet, c'est bien une association qui prend la suite. "Il va falloir former tous ces bénévoles, projectionniste, bar, billetterie. Je suis confiant, tout le monde est très enthousiaste" raconte Christian Cheval, le président de l'association (et ancien directeur de l'école Gambetta, heureuse ironie) à moins de deux semaines de l'ouverture.

Alexandre Salmeron, directeur du nouveau cinéma à Pornichet la Toile de mer © Radio France - Hélène Roussel

Le seul salarié du lieu, c'est le directeur. Un jeune homme, 28 ans, qui vient de Lyon. "J'étais à la tête d'un cinéma de 4 salles, généraliste, quand j'ai décidé de tout quitter avec femme et enfants pour venir m'installer ici. Ce n'est pas l'attrait de l'océan, c'est vraiment le projet qui m'a plu, partir d'une page blanche", raconte volontiers Alexandre Salmeron.

4 séances par jour, 7/7 et en VO sous-titrée la plupart du temps

À raison de 4 séances par jour, avec la dernière séance autour de 20h45, en 7 sur 7 "y compris les jours fériés", le défi est de taille. À la Toile sur mer, on pourra aussi bien voir le dernier Stefen Frears "The lost King" en VO sous-titrée, cela va de soi, que le dernier dessin animé SuperMario Bros, ou les Trois Mousquetaires avec Romain Duris et Vincent Cassel. "Une programmation 50/50 entre le grand public et le ciné d'art et d'essai, mais pas question de se mettre en rivalité avec le Pax du Pouliguen. On aura une programmation partagée et complémentaire. L'abonnement sera d'ailleurs valable dans les deux cinémas".

"Longue gestation et accouchement dans la douleur"

L'équipe municipale, elle, oscille entre soulagement et émotion. Il faut dire que le projet n'a pas été de tout repos. Quand la construction commence au printemps 2021, il faut d'abord détruire la vieille école Gambetta, ensuite au moment de la reconstruction faire face au Covid "et on a été de rebondissement en rebondissement, car on a découvert de l'amiante cachée, puis un blockhaus quand on a creusé pour les fondations sans parler de la défection de certaines entreprises et de la hausse des matières premières avec la guerre en Ukraine, mais on n'a jamais baissé les bras" explique l'adjoint Anthony Guglielmi.

Un bar, une terrasse et un écran pour les séances en plein air

En plus de la salle de cinéma, au rez-de-chaussée, il y a le bar "Chez Léon" (Gambetta!), avec une terrasse, un écran pour les séances en plein air également et deux grandes salles polyvalentes flambant neuves pour les associations. "De la place aussi pour les soirées thématiques, les débats, les conférences, les animations pour les enfants", détaille le directeur impatient de voir les premiers spectateurs. Un budget pour la mairie à 4,5 millions d'euros, mais pas de regret, le "jeu en vaut clairement la chandelle" assure le maire, fier de son pôle culturel et associatif.

Le cinéma a poussé là où il y avait l'ancienne école Gambetta : "la salle est dans la cantine" raconte l'ancien directeur de l'école et président de l'association la Toile de mer - Hélène Roussel

Lever de rideau le 19 avril

La Toile de mer ouvre ses portes ce mercredi 12 avril pour les abonnés qui veulent retirer leur carte. Samedi 15 avril, le cinéma propose une visite guidée des lieux. Le grand lever de rideau prévu le 19 avril en début d'après-midi.

Tarif normal : 7 euros. Carte de 10 séances à 5,30 euros la place, valable aussi au Pax du Pouliguen.

Possible de réserver sa place sur internet : https://latoiledemer.fr/#