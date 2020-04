Et si aujourd'hui vous visitiez une expo évènement à Nice...mais tout seul ?

Visitez seul, une expo évènement à Nice

France Bleu Azur et le Département des Alpes-Martimes sont partenaires pour vous offrir des évènements culturels et du divertissement malgré la période. Alors qu'elle était ouverte depuis quelques semaines et qu'elle avait déjà rassemblé 15 000 visiteurs, l'expo évènement consacrée au peintre Pierre Soulages a dû fermer ses portes mais plusieurs solutions nous permettent de découvrir les oeuvres inédites et des prêts exceptionnels exposés à Nice pour fêter les 100 ans du maître de l’Outrenoir.

La visite virtuelle :

Grâce à la visite virtuelle à 360 ° vous pourrez accéder librement et à votre rythme à l’ensemble des salles de l’exposition, vous arrêter devant une œuvre, mais également découvrir les deux bâtiments historiques classés (Le bagne de Nice et le Pavillon de l’horloge) qui abritent l’exposition sur le Port de Nice. La visite de l’exposition peut également se faire en mode VR si vous avez à la maison un casque de réalité virtuelle.

Votre découverte commence ICI

La lecture du catalogue de l'exposition :

Fait rare, le catalogue qui rassemble en images toutes les oeuvres présentées dans l'exposition est disponible gratuitement en ligne durant la période du confinement. Il faut faire défiler les pages sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone et découvrir sur son écran les soixante-douze œuvres originales peintes et gravées de l’artiste en un itinéraire chronologique de 1946 à 2008. Des tableaux exposés normalement dans le monde entier (25 peintures sont très rarement présentées) mais aussi des gravures, des bronzes des livres illustrés et une statue menhir chère à l’artiste, pièce archéologique quittant pour la première fois les salles du musée Fenaille (Rodez). Dans ce catalogue, nous pouvons, également, lire les mots du poète et chef d'Etat sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui fut aussi ami et analyste de Pierre Soulages.

Le poète participa personnellement à la conception d’expositions P. Soulages tant à Dakar qu’à Lisbonne.

Jouez avec les enfants autour de la peinture de Soulages :

Sur le site departement06.fr nous pouvons télécharger gratuitement le guide pédagogique qui sert à préparer une visite scolaire par exemple. Ce qui est intéressant c'est que des idées d'activités sont proposées : Comment décrire une oeuvre d'art ? Amusez-vous à "copier" une peinture ? Certaines peintures et techniques de Pierre Soulages sont expliquées. Nous apprenons en lisant ce guide pédagogique ce qu'est le fameux "outrenoir" de Pierre Soulages :

D’abord appelé Noir-Lumière. A partir de janvier 1979, Pierre Soulages n’aura de cesse de travailler cette fameuse couleur noire, dans un but précis, la réflexion de la lumière. Durant tout son parcours l’artiste a voulu laisser une liberté totale d’interprétation au visiteur, à l’observateur. Ces œuvres « outrenoir » sont la quintessence de cette philosophie. Selon l’angle ou la lumière choisi, les reflets, les nuances, les impressions vont être totalement différentes. Tout cela est rendu possible grâce au noir utilisé par le peintre.

Ecoutez les reportages de France Bleu Azur consacrés à cette exposition

à réécouter L'exposition Pierre Soulages

Regardez ce reportage de France 3 Côte d'Azur